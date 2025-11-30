Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giáo dục

Tin tức

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Khung năng lực ngoại ngữ mới dùng cho Việt Nam bổ sung trình độ Tiền bậc 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo vietnamplus.vn, baochinhphu.vn)

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. Trong đó, Bộ dự kiến bổ sung trình độ Tiền bậc 1 (Pre-A1) vào khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc hiện nay.

Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo Thông tư này được xây dựng nhằm thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24-1-2014, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay. Dự thảo có nhiều điều chỉnh quan trọng, cập nhật các xu thế giáo dục ngôn ngữ hiện đại.

Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) năm 2020, góp phần bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.

duoc-hoc-tap-tieng-anh-cung-giao-vien-nuoc-ngoai-giup-tre-tu-tin-hon-trong-giao-tiep-anh-moc-trajpg.jpg
Việc bổ sung bậc Tiền bậc 1 (Pre-A1) đáp ứng kịp thời nhu cầu và xu thế dạy học ngoại ngữ cho lứa tuổi mầm non, tiểu học tại Việt Nam hiện nay. Ảnh: M.T

Dự thảo bổ sung bậc Tiền bậc 1 (Pre-A1), giúp bao quát toàn bộ phổ trình độ ngoại ngữ, từ giai đoạn làm quen đến mức độ sử dụng thành thạo, đáp ứng kịp thời nhu cầu và xu thế dạy học ngoại ngữ cho lứa tuổi nhỏ (mầm non, tiểu học) tại Việt Nam hiện nay.

Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được chia làm 3 trình độ: Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp. Trong đó, bậc Sơ cấp bao gồm Tiền bậc 1 (Pre-A1), bậc 1 (A1) và bậc 2 (A2); Trung cấp gồm bậc 3 (B1), bậc 4 (B2) và Cao cấp gồm bậc 5 (C1), bậc 6 (C2).

Khung năng lực mới tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các cơ sở giáo dục đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế, bảo đảm sự thống nhất giữa hoạt động giảng dạy trong nước với các chuẩn đánh giá của các tổ chức khảo thí và nhà xuất bản quốc tế đang tham chiếu Khung năng lực mới, đặc biệt đối với tiếng Anh.

Thông tư mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2027 và thay thế Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT. Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư này là căn cứ để triển khai giảng dạy, đánh giá và phát triển các chương trình ngoại ngữ trong toàn hệ thống giáo dục.

Được biết, Dự thảo Thông tư được xây dựng phù hợp với tinh thần của Quyết định 2371/QĐ-TTg ngày 27-10-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Bình Định) hào hứng tham gia tiết thực hành ngoại ngữ trên lớp. Ảnh: Hồ Điểm

Ðổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy-học ngoại ngữ

(GLO)- Từ đầu năm học 2025 - 2026, các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn ngoại ngữ. Cùng với đó, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng được chú trọng để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn này.

Có thể bạn quan tâm

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

Biến phế liệu thành trải nghiệm học tập sáng tạo cho trẻ

Tin tức

(GLO)- Tái chế đồ dùng học tập vốn không còn là chuyện quá mới ở nhiều trường mầm non. Thế nhưng, tại Trường Mầm non Sao Mai (phường Diên Hồng), hoạt động này trở nên đặc sắc và đáng quan sát. Mô hình không chỉ dạy trẻ học mà còn khơi gợi sự sáng tạo, trải nghiệm văn hóa và vận động toàn diện.

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Nhiều trường tại xã Tuy Phước và các xã lân cận cho học sinh nghỉ học vì mưa lũ

Giáo dục

(GLO)- Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Giáo dục

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

null