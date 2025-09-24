Ðổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy-học ngoại ngữ

(GLO)- Từ đầu năm học 2025 - 2026, các trường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực đổi mới phương pháp dạy và học bộ môn ngoại ngữ. Cùng với đó, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại cũng được chú trọng để nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn này.

Sau hơn 2 tuần bước vào năm học mới, phong trào dạy và học ngoại ngữ trong tỉnh đã có nhiều tín hiệu tích cực. Dù còn không ít khó khăn về nguồn lực và tâm lý học sinh nhưng với sự nỗ lực của thầy và trò cùng sự định hướng của ngành Giáo dục, mục tiêu đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường đang từng bước đi vào thực tiễn, mở ra cơ hội hội nhập cho thế hệ trẻ.

Đổi mới phương pháp giảng dạy

Trường THCS và THPT Y Đôn (xã Đak Pơ) xác định, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học mới.

Thầy Nguyễn Xuân Thành - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: Nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. Bên cạnh đó, chúng tôi tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, CLB Tiếng Anh. Đặc biệt, nhà trường còn phối hợp với Trường Đại học Quang Trung tập huấn chuyên đề “Sử dụng ứng dụng GlobalSpeak trong dạy học”.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Bình Định) hào hứng tham gia tiết thực hành ngoại ngữ trên lớp. Ảnh: Hồ Điểm

Tương tự, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Bình Định) cũng chú trọng đổi mới. Thầy Nguyễn Văn Cường - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho hay: “Năm học này, nhà trường đã đầu tư thêm phòng học ngoại ngữ với ti vi, máy chiếu và thiết bị hỗ trợ; đồng thời khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp, tăng cường hoạt động ngoại khóa để tạo hứng thú cho học sinh. Đặc biệt, năm nay, nhà trường chủ động đầu tư toàn diện để xây dựng đội tuyển để có thể tham gia kỳ thi học sinh giỏi; coi đây là động lực để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ”.

Trong khi đó, thầy Dương Văn Cư - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (xã Ia Dreh) chia sẻ: “Nhiều năm qua, nhà trường quan tâm đến môn Tiếng Anh nhưng kết quả chưa như mong đợi. Chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận và thấy năng lực của đội ngũ giáo viên còn hạn chế, chưa đủ khiến học sinh yêu thích môn học. Năm học này, chúng tôi hỗ trợ để giáo viên nâng cao năng lực, khuyến khích học sinh đầu tư nhiều hơn vào môn học này”.

Một buổi học tiếng Anh của học sinh Trường Tiểu học số 1 phường Bình Định. Ảnh: Hồ Điểm

Ở bậc Tiểu học, việc học Tiếng Anh được triển khai nhẹ nhàng theo tinh thần “học mà chơi, chơi mà học”, tạo niềm vui ngay từ đầu. Cô Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Võ Xán (xã Tây Sơn) cho biết: “Nhà trường tổ chức các hoạt động kể chuyện bằng tranh, hát theo nhạc, lồng ghép trò chơi ngôn ngữ và xây dựng các góc sinh hoạt trong giờ ra chơi để khuyến khích học sinh giao tiếp bằng những câu đơn giản. Bên cạnh đó, CLB Tiếng Anh cũng góp phần giúp các em tự tin và hứng thú hơn với ngoại ngữ”.

Tăng cường hoạt động ngoại khóa

Ngoài giờ học chính khóa, các trường đã nhanh chóng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm tạo môi trường học tập phong phú. Các CLB Tiếng Anh, cuộc thi hùng biện được triển khai sôi nổi, thu hút đông đảo học sinh.

Năm học này, Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Quy Nhơn) dự kiến tổ chức cuộc thi V-log Tiếng Anh cho khối 8, cuộc thi hùng biện cho khối 9 và các chuyên đề rèn kỹ năng nghe - nói - đọc - viết. Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cũng tiếp tục được chú trọng với sự tham gia của đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm.

Cô Huỳnh Thị Hương - Tổ phó Tổ Ngoại ngữ, Nghệ thuật và Giáo dục thể chất (Trường THCS Lương Thế Vinh) cho hay: “Tổ luôn chủ động phối hợp để hỗ trợ giảng dạy, đồng thời sinh hoạt chuyên môn định kỳ, bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích hợp và phối hợp với các tổ bộ môn khác; đặc biệt là chú trọng việc tổ chức hoạt động ngoại khóa. Qua những tuần đầu triển khai, giáo viên chủ động đổi mới phương pháp, học sinh hứng thú và tích cực tham gia các hoạt động học tập”.

Những sân chơi như “English Club” hay các cuộc thi hùng biện không chỉ rèn kỹ năng mà còn tạo sự gắn kết, khuyến khích học sinh sử dụng tiếng Anh. Khi các em thấy ngoại ngữ hữu ích ngoài lớp học, hiệu quả học tập được nâng cao rõ rệt.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành Giáo dục sẽ tập trung nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh. Trọng tâm là bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo năng lực; đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ để tạo môi trường học tập hiện đại, sinh động.

Mục tiêu lâu dài là từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường, giúp học sinh tự tin hội nhập quốc tế. Ngành cũng sẽ mở rộng tập huấn, khuyến khích các mô hình sáng tạo để phong trào học ngoại ngữ lan tỏa mạnh mẽ hơn.