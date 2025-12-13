Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn được Bộ GD&ĐT khen thưởng về thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi quốc tế

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Chiều 12-12, Bộ GD&ĐT tổ chức chương trình gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2025. Tại sự kiện này, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn được Bộ GD&ĐT khen thưởng.

Năm 2025, học sinh Việt Nam đạt nhiều thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế. Trong đó, Gia Lai đóng góp dấu ấn quan trọng với thành tích của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn-đơn vị nhiều năm dẫn đầu tỉnh về kết quả đào tạo học sinh giỏi.

1.jpg
Đại diện Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (hàng đầu, thứ hai từ phải qua) nhận tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc tế. Ảnh: TTXVN

Tại chương trình, tập thể Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và cô giáo Nguyễn Thị Kiều (giáo viên môn Tin học) được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh dự thi Olympic quốc tế.

Còn em Lê Kiến Thành, học sinh chuyên Tin của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, vinh dự được Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì sau khi xuất sắc giành Huy chương vàng Olympic Tin học Quốc tế 2025 tại Bolivia. Thành tích của Kiến Thành tiếp tục khẳng định vị thế của giáo dục Gia Lai trong hệ thống giáo dục mũi nhọn cả nước.

Đây là sự ghi nhận cho nỗ lực đổi mới, xây dựng môi trường học tập chất lượng cao và chiến lược phát hiện, phát triển tài năng trẻ của nhà trường.

