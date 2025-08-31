Vinh quang Lê Kiến Thành

(GLO)- Tại TP. Sucre (Bolivia), Lê Kiến Thành (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phường Quy Nhơn) đã xuất sắc giành Huy chương vàng Olympic Tin học quốc tế 2025 (IOI 2025). Đây là thành quả của đam mê, nỗ lực và niềm tự hào quê hương.

HÀNH TRÌNH ĐẾN BỤC VINH QUANG

▪ Tham gia kỳ thi IOI 2025 hẳn đã mở ra cho Thành nhiều trải nghiệm đặc biệt?

- Điều gây ấn tượng đầu tiên với tôi chính là độ cao hơn 3.000 m của TP. Sucre, chỉ mới đi bộ thôi đã thấy khó thở. Thời tiết, thức ăn, tất cả đều khác biệt với Việt Nam nhưng người dân lại vô cùng thân thiện. Kỳ thi IOI kéo dài 5 giờ mỗi ngày, đòi hỏi tập trung cao độ. May mắn là tôi không phải đối mặt một mình. Nhờ sự chuẩn bị kỹ càng và quan tâm chu đáo của các thầy trong đoàn, cùng việc tập luyện thể lực trước kỳ thi, tôi đã giữ được phong độ ổn định. Đặc biệt, ngay trước ngày thi thứ hai, tôi có dấu hiệu cảm sốt, nhờ có thuốc và sự hỗ trợ kịp thời của các thầy, tôi đã ổn định lại để bước vào phòng thi. Có lẽ, đáng nhớ nhất là những buổi giao lưu với các bạn thí sinh quốc tế. Dù đến từ nhiều châu lục khác nhau, chúng tôi đều có chung một niềm đam mê với Tin học nên rất dễ bắt chuyện và chia sẻ.

Lê Kiến Thành﻿ giành Huy chương vàng tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế (IOI) 2025.

﻿Ảnh: NVCC

▪ Khi nhìn thấy kết quả thi hiện lên, cảm xúc đầu tiên của Thành là gì?

- Tôi bước vào kỳ thi với tâm lý khá thoải mái, chỉ kỳ vọng ở mức HCB. Nhưng khi hệ thống chấm điểm hiện ra, xác nhận mình nằm trong nhóm HCV, tôi đã rất xúc động. Đó là cảm giác vừa bất ngờ vừa vỡ òa hạnh phúc, như tất cả những tháng ngày luyện tập, những lần thất bại, những đêm miệt mài viết code đều ùa về trong tích tắc. Khoảnh khắc ấy, tôi biết rằng công sức của bản thân đã được đền đáp.

Lê Kiến Thành từng giành nhiều giải thưởng ấn tượng tại các kỳ thi, trong đó có Cúp Bạc tại kỳ thi VNOI CUP 2025. Ảnh: NVCC

▪ Trong 2 ngày thi đấu, Thành đã duy trì phong độ như thế nào?

- Trong suốt 2 ngày thi đấu, tôi cố gắng duy trì vị trí ổn định. Điều quan trọng nhất là giữ cho tâm lý thật bình tĩnh, dù áp lực rất lớn. Khi làm bài, có lúc gặp những bài toán khó, tôi tự nhắc nhở tập trung hoàn toàn vào từng bài toán một, như thể chỉ có màn hình máy tính và mình trong không gian riêng. Đặc biệt, tôi không nhìn bảng điểm liên tục, không để những con số bên ngoài chi phối cảm xúc. Có lẽ không phải bí quyết gì cao siêu, nhưng việc giữ nhịp độ ổn định, bình tĩnh trước từng thử thách, đã giúp tôi kiểm soát tốt kết quả, đi đến cuối cùng với sự tự tin.

KHÔNG AI ĐẾN VINH QUANG MỘT MÌNH!

▪ Theo Thành, điều gì tạo nên nền tảng cho hành trình từ lớp 12 đến HCV quốc tế?

- Tôi nghĩ đây là kết quả của một hành trình dài và bền bỉ. Quan trọng nhất là sự kiên trì và khả năng tập trung, vì không có thành công nào đến trong một sớm một chiều, mà phải qua rất nhiều lần thử, sai rồi sửa. Trong quá trình học tập, tôi luôn chủ động, khi chưa hiểu thì mạnh dạn hỏi thầy cô, đồng thời tìm đọc thêm các tài liệu chuyên sâu. Tôi cũng cố gắng xây dựng lộ trình học có hệ thống, giữ được hứng thú với việc học. Tôi tin bộ não con người chỉ thật sự phát huy khi mình yêu thích điều mình đang làm. Đặc biệt, chú trọng học thêm ngoại ngữ và tôi đã đạt IELTS 8.0 vào tháng 8-2024.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa và phần thưởng cho Lê Kiến Thành trong lễ tuyên dương thành tích xuất sắc tại kỳ thi Olympic Tin học Quốc tế (IOI) 2025. Ảnh: Trương Trang

▪ Thành chia sẻ gì với những người đã âm thầm hỗ trợ mình suốt chặng đường?

- Tôi vô cùng biết ơn các thầy cô Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, quý thầy cô, anh chị trong đội tuyển-những người đã tận tâm hướng dẫn, luôn sẵn sàng giải đáp và động viên tôi trong suốt quá trình ôn luyện. Và đặc biệt tỉnh nhà đã luôn tạo điều kiện phát triển và đào tạo bồi dưỡng từ nhiều đợt thi học sinh giỏi. Cha mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất. Dù không phải lúc nào cũng nói ra, tôi luôn cảm nhận rõ tình yêu thương, sự hy sinh và niềm tin yêu vô điều kiện của họ.

▪ Nếu có một thông điệp cho các bạn trẻ yêu Tin học, Thành muốn gửi gắm điều gì?

- Tôi muốn nhắn nhủ các bạn rằng: Đừng ngại bắt đầu từ con số 0-mọi cao thủ đều từng là người mới. Tin học không dành riêng cho những người giỏi sẵn, mà dành cho những ai đủ kiên trì, dám thử và không ngại sai lầm. Khi bắt đầu, bạn có thể vấp ngã, bỡ ngỡ, nhưng chính những lần thất bại sẽ rèn luyện tư duy và giúp bạn tiến bộ. Ngoài Tin học, việc rèn luyện nền tảng Toán cũng rất quan trọng. Nó giống như việc xây móng vững chắc cho ngôi nhà tri thức của bạn. Điều quan trọng nhất là bạn dám bắt đầu, giữ đam mê và kiên trì đến cùng. Hành trình đó tuy dài nhưng mỗi bước đi đều sẽ mở ra cơ hội và niềm vui khám phá!

▪ Xin cảm ơn Thành!