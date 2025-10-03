Báo Gia Lai điện tử

Hơi thở Gen Z

Hành trang Tips học tập

Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn vào chung kết Trường Teen 2025

DƯƠNG LINH
(GLO)-Đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) vừa vượt qua Trường Phổ thông liên cấp Vinschool (Hà Nội) tại bán kết Trường Teen 2025 trên VTV7. Với bản lĩnh tranh biện thuyết phục, đội giành quyền vào chung kết vào ngày 12-10.

Đội hình của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn gồm các học sinh: Sử Huy Long (lớp 12 chuyên Tin), Trần Giáp Phương Linh (lớp 12 chuyên Anh) và Trương Lê Gia Bảo (lớp 12 chuyên Tin).

Với bản lĩnh, kỹ năng lập luận và phối hợp nhịp nhàng, các em đã thuyết phục ban giám khảo, giành quyền vào chung kết chương trình Trường Teen 2025 diễn ra ngày 12-10, hứa hẹn nhiều kịch tính.

truong-tpct-chuyen-le-quy-don-vo-chung-ket-truong-teen.jpg
Đội hình của Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn xuất sắc lọt vào chung kết chương trình Trường Teen 2025. Ảnh: NVCC

Trước đó, ngày 28-9, đội tuyển Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Gia Lai) xuất sắc vượt qua đối thủ đến từ Trường Phổ thông liên cấp Vinschool (Hà Nội) tại trận bán kết 1 chương trình Trường Teen 2025, phát sóng trên VTV7. Ở trận này, 2 đội tranh biện với kiến nghị: “Học sinh dưới 15 tuổi không nên sử dụng ChatGPT”.

Trường Teen là sân chơi tranh biện học đường dành cho học sinh THPT toàn quốc, do VTV7 phối hợp với Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) sản xuất. Các thí sinh tham gia tranh biện theo phe được bốc thăm ngẫu nhiên, quan điểm thể hiện trong cuộc thi không phải là ý kiến cá nhân mà nhằm thể hiện kỹ năng phản biện.

