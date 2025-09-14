Nữ sinh viên người Bahnar giành 4 suất học bổng lớn

(GLO)- Sinh ra trong một gia đình đông con ở làng Ser Dơ Mó (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai), ít ai nghĩ rằng em Rơ Lan Giáo-Sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh lại có thể chinh phục 4 suất học bổng lớn: Power On, Vallet, KBank và học bổng Xã hội.

Rơ Lan Giáo sinh ra trong một gia đình thuần nông có 6 anh chị em. Nguồn thu nhập của gia đình chủ yếu dựa vào vài sào lúa và cà phê. Nguồn thu bình quân của gia đình chỉ khoảng 30 triệu đồng/năm. Với số tiền ấy, bố mẹ Giáo vừa phải lo chi phí sinh hoạt gia đình và chuyện học hành của các con. Vì vậy, con đường đến với giảng đường đại học của Giáo đã không hề dễ dàng.

Cô gái Rơ Lan Giáo trong trang phục truyền thống của dân tộc Bahnar tại quê nhà Gia Lai. Ảnh: NVCC

Ban đầu, bố mẹ Giáo phản đối việc em theo học ngành Digital Marketing ở TP. Hồ Chí Minh, bởi học phí cao, vượt quá khả năng kinh tế của gia đình. Nhưng với quyết tâm theo đuổi ngành học mơ ước, Giáo đã cố gắng thuyết phục bố mẹ, với cam kết tự trang trải chi phí bằng học bổng và việc làm thêm.

Sự ham học và quyết tâm của cô gái cuối cùng đã nhận được sự ủng hộ của gia đình. Có những lúc mùa màng thất bát, để có tiền hỗ trợ thêm cho Giáo đóng học phí, bố mẹ em đã phải vay mượn khắp nơi. "Dù vất vả nhưng gia đình lúc nào cũng động viên tôi ráng cố gắng học tập. Mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy chạnh lòng vì nghĩ mình đang tạo thêm gánh nặng cho bố mẹ"-Giáo tâm sự.

Ngay từ năm nhất, Giáo xác định học bổng là nguồn hỗ trợ quan trọng để tiếp tục chinh phục giảng đường đại học mà không tạo thêm gánh nặng cho gia đình. Vì thế, Giáo luôn chủ động tìm kiếm thông tin và chuẩn bị hồ sơ từ rất sớm để nắm bắt cơ hội.

“Tôi thường theo dõi các kênh học bổng như: fanpage SIS, Học bổng sinh viên, website của các quỹ… Sau đó, phân loại theo tiêu chí phù hợp để tránh lãng phí thời gian. Tôi thường bắt đầu chuẩn bị ít nhất 6 tháng đến 1 năm trước hạn nộp hồ sơ săn học bổng để đảm bảo sự đầy đủ, chính xác và chỉn chu”-Giáo chia sẻ.

Với Giáo, hồ sơ học bổng không chỉ là thủ tục mà còn là hình ảnh đầu tiên để tạo ấn tượng với hội đồng xét duyệt. Vì vậy, Giáo luôn rà soát kỹ để tránh những lỗi nhỏ như chính tả, vốn có thể khiến hồ sơ mất điểm chuyên nghiệp.

Bên cạnh đó, Giáo luôn cố gắng duy trì điểm số tốt với GPA (điểm trung bình học tập) 8.4/10 (tương đương 3.3/4); tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và giữ mối liên kết với các quỹ học bổng.

Cô sinh viên Bahnar này cũng từng đạt giải cao trong các cuộc thi học thuật, văn hóa. Tiêu biểu như: Quán quân cuộc thi tìm hiểu về ASEAN 2023; Top 100 cuộc thi tiếng Anh Raise Your Voice; Top 5 Rung chuông vàng về Bác Hồ. Giáo cũng được vinh danh là “Sinh viên 5 tốt” cấp liên chi hội và nhiều lần ghi dấu ấn ở các sân chơi học thuật của trường.

Em Rơ Lan Giáo (thứ 7 từ trái sang) nhận học bổng Power On đợt 2 năm học 2023-2024 tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Trước đó, năm 2021, khi còn là học sinh lớp 12, Giáo đã xuất sắc giành được Học bổng Vallet trị giá 11 triệu đồng-một trong những học bổng danh giá dành cho học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật.

Khi bước vào giảng đường đại học, Giáo tiếp tục nhận được học bổng Power On với trị giá 12 triệu đồng/năm do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh trao tặng và duy trì liên tục đến nay. Đến học kỳ I năm thứ 3 (năm 2023), Giáo tiếp tục "săn" thành công các học bổng Xã hội (trị giá 9,8 triệu đồng do Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh trao tặng), KBank (trị giá 10 triệu đồng do Ngân hàng Kasikornbank (Thái Lan) trao) và học bổng khuyến khích học tập của trường. Chuỗi thành tích này đã giúp cô sinh viên vững tin theo đuổi con đường học vấn.

Huỳnh Trúc Linh (bạn cùng lớp đại học của Giáo) nhận xét: “Giáo dễ thương và hòa đồng. Trong học tập, Giáo luôn nghiêm túc, siêng năng, còn trong các hoạt động Đoàn-Hội thì luôn năng nổ, nhiệt tình. Giáo thường xuyên tham gia các cuộc thi học thuật, kỹ năng, cho thấy sự cầu tiến, ham học hỏi của bạn”.

Rơ Lan Giáo (thứ 2 từ phải sang) luôn năng nổ tham gia các hoạt động của nhà trường. Ảnh: NVCC

Nhìn lại chặng đường gần 4 năm, Giáo bày tỏ sự trân trọng: “Tôi biết ơn những đồng tiền nhỏ từ bố mẹ, từ các quỹ học bổng và sự hỗ trợ của bạn bè đã giúp mình đi đến hôm nay”.

Gửi lời đến các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là sinh viên dân tộc thiểu số, Giáo nhắn nhủ: “Các bạn hãy kiên trì, đừng vội từ bỏ ước mơ. Khó khăn chỉ là thử thách để mình trưởng thành”.