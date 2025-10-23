Emagazine

E-magazine Thư viện xanh về làng Canh Tiến

Chị Thái Ngọc Sang-Trưởng Ban Tổ chức dự án Thư viện xanh-cho biết: “Thư viện xanh ra đời từ ấn tượng của tôi với dự án 1001 thư viện ở bản xa ngoài Bắc. Tôi nghĩ, tại sao quê mình còn nhiều điểm trường khó khăn lại không có một điều tương tự? Thế là tôi cùng vài người bạn bắt đầu”.

Từ ý tưởng nhỏ ấy, nhóm bạn trẻ dần gắn bó thành một tập thể chung lòng, dự án đầu tiên ra đời vào năm 2019 ở xã đảo Nhơn Châu. Đến nay, Thư viện xanh vẫn đều đặn lan tỏa tinh thần sẻ chia. Mỗi điểm đọc mang nét riêng, được thiết kế và trang trí tùy theo điều kiện từng điểm trường nhưng đều chung một mong muốn: Để trẻ em vùng xa được chạm vào những trang sách, từ đó thêm yêu con chữ, hình thành và lan tỏa văn hóa đọc một cách gần gũi.

Gần đây nhất, trong hai ngày 11 và 12-10, nhóm mang thư viện đến làng Canh Tiến (xã Canh Vinh)-ngôi làng nhỏ nơi có 188 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Trường Tiểu học Canh Liên (điểm trường Canh Tiến), 72 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 háo hức đón nhận thư viện mới với hàng chục đầu sách kỹ năng, truyện cổ tích, sách khoa học khám phá, lịch sử cùng một không gian đọc rực rỡ sắc màu.

Các tình nguyện viên trẻ tự tự tay vẽ tranh tường, làm cho thư viện tại Trường Tiểu học Canh Liên (điểm trường Canh Tiến) thêm rực rỡ, thu hút:

Trong niềm vui ấy, em Đinh Thị Thu Thảo, học sinh lớp 4, cẩn thận lật từng trang truyện cổ tích, đôi mắt tròn xoe: “Con thấy thư viện rất đẹp, nhiều cuốn lần đầu con được thấy. Trước giờ con chỉ nghe truyện cổ tích qua lời kể, chưa từng được cầm đến những quyển sách như hôm nay”.

Không dừng lại ở việc dựng thư viện, nhóm còn tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh như chiếu phim giáo dục, giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi dân gian, biểu diễn thời trang tái chế, hỏi đáp về môi trường...

Để mỗi dự án thành công, không thể thiếu lực lượng tình nguyện viên nhiệt tình, yêu sách, mến trẻ. Từ thế hệ 8X, 9X đến các bạn gen Z, ai cũng góp một phần trong “vườn xanh” chung ấy. Điều đặc biệt là khoảng 80% tình nguyện viên của dự án vẫn gắn bó liên tục từ những ngày đầu. Nhiều người dù đã đi làm, lập gia đình vẫn trở lại trong mỗi chuyến đi.

Là một trong những trường hợp như vậy, anh Bùi Minh Phong (SN 1994, phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Tôi tham gia dự án từ những ngày đầu, thấm thoắt đã 6 năm trôi qua. Sau mỗi chuyến đi, điều khiến tôi nhớ nhất là ánh mắt của các em khi cầm cuốn sách mới. Có em đọc chưa sõi nhưng say mê lắm. Chính niềm vui ấy khiến chúng tôi gắn bó suốt chừng ấy thời gian”.

Bên cạnh những người góp sức, có không ít tình nguyện viên còn trở thành nhà tài trợ cho chính hành trình họ tham gia. Như trường hợp của anh Đỗ Quốc Phong (SN 1995, phường Quy Nhơn Nam), đại diện cho cơ sở hải sản Phú Làng Chài, hỗ trợ bữa ăn gần 3,5 triệu đồng cho học sinh lần này.

Anh “bật mí”: “Dù là lần đầu tham gia nhưng chúng tôi vẫn mong muốn tạo cho các học sinh nơi điểm trường xa xôi này có một kỷ niệm đáng nhớ, vui nhất có thể khi được vừa học, vừa chơi, vừa được ăn ngon. Nhìn các em cười tươi, tôi thấy mọi mệt nhọc đều xứng đáng”.

Không chỉ đến rồi đi, Thư viện xanh luôn giữ mối liên hệ lâu dài với các trường và đoàn thanh niên địa phương để gửi thêm sách, theo dõi việc đọc. Những thư viện đầu tiên ở xã Nhơn Châu hay xã Vĩnh Sơn đến nay vẫn hoạt động hiệu quả, học sinh tiếp tục đọc, giáo viên tiếp tục hướng dẫn.

thu-vien-xanh-1.jpg
Thư viện xanh tại xã đảo Nhơn Châu hiện vẫn hoạt động tốt, góp phần lan tỏa văn hóa đọc cho học sinh nơi đây. Ảnh: D.L

Anh Nguyễn Xuân Hiển-Bí thư Đoàn xã Nhơn Châu-cho biết: “Các bạn trẻ không chỉ mang thư viện đến rồi thôi mà còn thường xuyên liên hệ, hỏi thăm thư viện cũng như việc đọc sách của học sinh. Chính sự gắn bó ấy khiến học sinh nơi đây quý sách hơn, dần hình thành thói quen đọc mỗi ngày”.

Suốt 6 năm qua, Thư viện xanh đã trở thành hành trình của những tấm lòng biết cho đi. Và trên từng chặng đường, những người trẻ ấy vẫn viết tiếp “câu chuyện xanh”-câu chuyện của sẻ chia, bền bỉ và niềm tin rằng: Mỗi cuốn sách trao đi là một ước mơ được mở ra!

thu-vien-xanh-7.jpg
Các thành viên tham gia Dự án Thư viện xanh lần thứ 8 chụp ảnh lưu niệm với đại diện làng Canh Tiến và nghệ nhân cồng chiêng của làng. Ảnh: D.L
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trung thu tại Gia Lai năm nay sôi nổi với hoạt động handmade thiện nguyện, làm bánh, phiên chợ cộng đồng, mang đến niềm vui cho trẻ em.

E-magazine Gia Lai: Trẻ vui khám phá, sáng tạo dịp Trung thu

(GLO)-Trung thu năm nay thêm sắc màu mới với nhiều hoạt động thú vị: workshop handmade kết hợp thiện nguyện, trải nghiệm Trung thu xưa-nay hấp dẫn, phiên chợ cộng đồng rộn ràng, cởi mở... Sự đa dạng đó đem lại cho trẻ những trải nghiệm vui tươi dịp trăng rằm.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Văn hóa

(GLO)-Trung thu đang đến gần, không khí tập luyện và làm lân ở một số nơi ở trở nên sôi nổi. Người tỉ mỉ chế tác từng chiếc đầu lân, người hăng say luyện tập, góp phần giữ gìn truyền thống và mang niềm vui đến cho thiếu nhi.

Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

Nông dân U60 biến vườn nho thành điểm check-in hút khách

Emagazine

(GLO)- Tọa lạc bên bờ kè sông Lại Giang (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai), vườn nho của ông Phùng Bá Thân (SN 1966) đã trở thành điểm check-in “gây sốt” mùa hè qua. Không chỉ hút mắt bởi sắc xanh và chùm nho trĩu quả, nơi đây còn gợi mở tiềm năng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.

Không gian trẻ - trải nghiệm vui

E-magazine Không gian trẻ - trải nghiệm vui

Emagazine

(GLO)- Những mô hình do giới trẻ khởi xướng như Phiên chợ cộng đồng đậm tinh thần “sống xanh” đến khu tích hợp giữa ăn uống với giải trí, hay tổ chức workshop mỗi ngày… mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, thu hút nhiều độ tuổi tham gia.

Gia Lai: Hợp lực để bứt phá

E-magazine Gia Lai: Hợp lực để bứt phá - Kỳ cuối: Hành động ngay, không hô hào quyết tâm suông

Emagazine

(GLO)- Nhận diện chính xác tiềm năng lợi thế là cơ sở quan trọng để toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân Gia Lai cùng chung sức đóng góp vào công cuộc dựng xây quê hương trong giai đoạn mới. Tất cả cùng bắt tay vào hành động, không hô hào theo kiểu quyết tâm suông.

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Liên kết vùng sau sáp nhập: Nền tảng cho nông nghiệp bền vững

Multimedia

(GLO)- Sau sáp nhập, Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp nhờ đất đai rộng lớn, màu mỡ cùng điều kiện khí hậu thuận lợi. Để nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, tỉnh cần đề ra giải pháp căn cơ, nhất là hình thành các vùng liên kết sản xuất gắn với thị trường xuất khẩu.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

TN - Đất & Người

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Bà con nông dân trải bạt dưới từng gốc cà phê để thu hái. Ảnh: Vũ Thảo

E-magazine Chủ động ứng phó trước chính sách thương mại của Mỹ

Emagazine

(GLO)- Mỹ là một trong những thị trường đang chiếm khoảng 9-10% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, với các mặt hàng chủ yếu như cà phê nhân, mủ cao su. Trước việc Mỹ sẽ áp mức thuế mới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng phó, điều chỉnh chiến lược thị trường, tối ưu chi phí, chuẩn hóa sản phẩm.

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazine Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

Emagazine

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.

Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

E-magazine Độc đáo ruộng bậc thang ở xã Dun

Emagazine

(GLO)- Ở xã Dun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), những thửa ruộng bậc thang không chỉ là kết quả của quá trình lao động miệt mài mà còn thể hiện sự sáng tạo và khả năng thích nghi của người Jrai với thiên nhiên.

Tìm về ẩm thực xanh

E-magazine Tìm về ẩm thực xanh

Báo xuân 2025

(GLO)- Ẩm thực của người Bahnar, Jrai chế biến đơn giản, nguyên liệu thường là những thứ sẵn có trong tự nhiên. Nhưng không vì thế mà món ăn thiếu đi sự hấp dẫn, ngược lại còn rất tròn vị và tinh tế.