Chị Thái Ngọc Sang-Trưởng Ban Tổ chức dự án Thư viện xanh-cho biết: “Thư viện xanh ra đời từ ấn tượng của tôi với dự án 1001 thư viện ở bản xa ngoài Bắc. Tôi nghĩ, tại sao quê mình còn nhiều điểm trường khó khăn lại không có một điều tương tự? Thế là tôi cùng vài người bạn bắt đầu”.

Từ ý tưởng nhỏ ấy, nhóm bạn trẻ dần gắn bó thành một tập thể chung lòng, dự án đầu tiên ra đời vào năm 2019 ở xã đảo Nhơn Châu. Đến nay, Thư viện xanh vẫn đều đặn lan tỏa tinh thần sẻ chia. Mỗi điểm đọc mang nét riêng, được thiết kế và trang trí tùy theo điều kiện từng điểm trường nhưng đều chung một mong muốn: Để trẻ em vùng xa được chạm vào những trang sách, từ đó thêm yêu con chữ, hình thành và lan tỏa văn hóa đọc một cách gần gũi.

Gần đây nhất, trong hai ngày 11 và 12-10, nhóm mang thư viện đến làng Canh Tiến (xã Canh Vinh)-ngôi làng nhỏ nơi có 188 hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số. Tại Trường Tiểu học Canh Liên (điểm trường Canh Tiến), 72 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 háo hức đón nhận thư viện mới với hàng chục đầu sách kỹ năng, truyện cổ tích, sách khoa học khám phá, lịch sử cùng một không gian đọc rực rỡ sắc màu.

Các tình nguyện viên trẻ tự tự tay vẽ tranh tường, làm cho thư viện tại Trường Tiểu học Canh Liên (điểm trường Canh Tiến) thêm rực rỡ, thu hút:

Trong niềm vui ấy, em Đinh Thị Thu Thảo, học sinh lớp 4, cẩn thận lật từng trang truyện cổ tích, đôi mắt tròn xoe: “Con thấy thư viện rất đẹp, nhiều cuốn lần đầu con được thấy. Trước giờ con chỉ nghe truyện cổ tích qua lời kể, chưa từng được cầm đến những quyển sách như hôm nay”.

Không dừng lại ở việc dựng thư viện, nhóm còn tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh như chiếu phim giáo dục, giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi dân gian, biểu diễn thời trang tái chế, hỏi đáp về môi trường...

Để mỗi dự án thành công, không thể thiếu lực lượng tình nguyện viên nhiệt tình, yêu sách, mến trẻ. Từ thế hệ 8X, 9X đến các bạn gen Z, ai cũng góp một phần trong “vườn xanh” chung ấy. Điều đặc biệt là khoảng 80% tình nguyện viên của dự án vẫn gắn bó liên tục từ những ngày đầu. Nhiều người dù đã đi làm, lập gia đình vẫn trở lại trong mỗi chuyến đi.

Là một trong những trường hợp như vậy, anh Bùi Minh Phong (SN 1994, phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Tôi tham gia dự án từ những ngày đầu, thấm thoắt đã 6 năm trôi qua. Sau mỗi chuyến đi, điều khiến tôi nhớ nhất là ánh mắt của các em khi cầm cuốn sách mới. Có em đọc chưa sõi nhưng say mê lắm. Chính niềm vui ấy khiến chúng tôi gắn bó suốt chừng ấy thời gian”.

Bên cạnh những người góp sức, có không ít tình nguyện viên còn trở thành nhà tài trợ cho chính hành trình họ tham gia. Như trường hợp của anh Đỗ Quốc Phong (SN 1995, phường Quy Nhơn Nam), đại diện cho cơ sở hải sản Phú Làng Chài, hỗ trợ bữa ăn gần 3,5 triệu đồng cho học sinh lần này.

Anh “bật mí”: “Dù là lần đầu tham gia nhưng chúng tôi vẫn mong muốn tạo cho các học sinh nơi điểm trường xa xôi này có một kỷ niệm đáng nhớ, vui nhất có thể khi được vừa học, vừa chơi, vừa được ăn ngon. Nhìn các em cười tươi, tôi thấy mọi mệt nhọc đều xứng đáng”.

Không chỉ đến rồi đi, Thư viện xanh luôn giữ mối liên hệ lâu dài với các trường và đoàn thanh niên địa phương để gửi thêm sách, theo dõi việc đọc. Những thư viện đầu tiên ở xã Nhơn Châu hay xã Vĩnh Sơn đến nay vẫn hoạt động hiệu quả, học sinh tiếp tục đọc, giáo viên tiếp tục hướng dẫn.

Thư viện xanh tại xã đảo Nhơn Châu hiện vẫn hoạt động tốt, góp phần lan tỏa văn hóa đọc cho học sinh nơi đây. Ảnh: D.L

Anh Nguyễn Xuân Hiển-Bí thư Đoàn xã Nhơn Châu-cho biết: “Các bạn trẻ không chỉ mang thư viện đến rồi thôi mà còn thường xuyên liên hệ, hỏi thăm thư viện cũng như việc đọc sách của học sinh. Chính sự gắn bó ấy khiến học sinh nơi đây quý sách hơn, dần hình thành thói quen đọc mỗi ngày”.

Suốt 6 năm qua, Thư viện xanh đã trở thành hành trình của những tấm lòng biết cho đi. Và trên từng chặng đường, những người trẻ ấy vẫn viết tiếp “câu chuyện xanh”-câu chuyện của sẻ chia, bền bỉ và niềm tin rằng: Mỗi cuốn sách trao đi là một ước mơ được mở ra!