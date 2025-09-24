Gia Lai: Rộn ràng trung thu

Trong căn nhà số 167A Phan Bội Châu (phường Quy Nhơn), anh Nguyễn Minh Tú (SN 1992) vẫn miệt mài bên khung sườn mây, giấy hồ và màu vẽ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm lân, từ năm 1992, bố mẹ anh đã bắt đầu làm lân đúc.

Đến năm 2002, anh nối nghiệp, tự học cách làm lân sườn được dựng từ khung mây, bồi giấy, vẽ, đánh bóng cho đến gắn mắt, châu, lông… Vì tất cả công đoạn đều được làm thủ công nên đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ. Thế nên, một con lân thường mất khoảng 10 ngày mới hoàn thiện. Để nâng cao tay nghề, anh thường xuyên sang Malaysia và Trung Quốc để giao lưu, học hỏi kỹ thuật.

Từ căn nhà ấy, nhiều chiếc đầu lân được gửi đi khắp nơi, không chỉ phục vụ đêm hội trung thu trong tỉnh mà còn có mặt ở nhiều tỉnh phía Bắc, thậm chí theo người Việt sang nước ngoài như một món quà mang hồn quê. Với anh, làm lân không chỉ là nghề cha truyền con nối, mà còn là cách nâng tầm sản phẩm truyền thống, để mỗi chiếc đầu lân ngày càng tinh xảo, bền đẹp hơn.

Là một trong những bạn trẻ cùng làm lân với anh Tú, Trần Hữu Lộc (sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Quy Nhơn) đến với lân từ niềm yêu thích, tự tìm tòi. Lộc kể: “Ban đầu, tôi xem băng đĩa, sau đó mày mò học trên kênh Youtube. Năm 2016, tôi gia nhập đoàn lân Vạn Phát. Tôi học từng bước, từ đan sườn, đắp thịt đến trang trí đầu lân. Mỗi công đoạn đều khó, nhưng chính sự kiên nhẫn làm nên niềm vui”.

Suốt 25 năm duy trì sinh hoạt, Câu lạc bộ (CLB) Lân Sư Rồng Kỳ Hoàn (trụ sở tại 127 Phan Bội Châu, phường Quy Nhơn; sinh hoạt tại Nhà sinh hoạt Thanh thiếu niên phường Quy Nhơn Nam) đã thể hiện tình yêu với bộ môn này qua sự kế thừa và không ngừng sáng tạo.

Câu lạc bộ hiện có khoảng 40 thành viên từ 13-25 tuổi, tập luyện đều đặn vào các buổi tối. Điều đáng quý là sau 25 năm, thế hệ đầu tiên vẫn gắn bó, truyền lửa cho lớp kề cận. Nhờ vậy, Kỳ Hoàn không chỉ là một đội lân mà còn là nơi kết nối, nuôi dưỡng đam mê cho nhiều bạn trẻ đam mê với lân sư rồng.

Theo anh Hồ Lâm Thuận-Phó đoàn CLB Lân Sư Rồng Kỳ Hoàn: Năm nay, CLB bộ đã tích góp kinh phí mua thêm đầu lân, đạo cụ mới, đồng thời sáng tạo nhiều tiết mục như rồng đèn led, rồng dạ quang, múa lân leo cây hái lộc... để phục vụ người dân, đặc biệt là thiếu nhi.

Thời gian gần đây, tại Nhà sinh hoạt thanh thiếu niên phường Quy Nhơn Nam, không khí tập luyện của CLB càng thêm rộn rã. Các vận động viên miệt mài rèn luyện những động tác kỹ thuật khó như nhào lộn, di chuyển trên trụ sắt cao hơn 2 m. Mỗi khi hoàn thành động tác, tiếng cổ vũ của đồng đội lại vang lên, tiếp thêm động lực cho nhau.

Là một trong những gương mặt trẻ gắn bó lâu năm với Kỳ Hoàn, Hồ Đăng Khôi (SN 2008, phường Quy Nhơn Nam) chia sẻ: “Để tập được bài Mai Hoa Thung, tôi phải tập dưới đất suốt 3-4 tháng, rồi thêm 1-2 năm tập luyện trên giàn. Ban đầu cũng sợ, nhưng càng tập thì càng quen, càng muốn chinh phục”.

Không chỉ có nam giới, những cô gái cũng góp phần làm nên sự đa dạng cho đội lân. Võ Thị Như Quỳnh (SN 2007, phường Quy Nhơn) theo đuổi lân gần 2 năm nay, tập cả lân, rồng và trống hội.

Quỳnh bộc bạch: “Lúc mới tập lân leo cây, tôi rất sợ vì thân cây trơn lại thêm nỗi sợ độ cao. Nhờ sự động viên của anh em trong đoàn, tôi đã có thể biểu diễn phục vụ khán giả. Có lần đi diễn, nghe khán giả khen con gái múa lân giỏi vậy, tôi thấy vừa vui vừa tự hào”.