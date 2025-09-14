Trao tặng 127 suất quà trung thu cho trẻ em xã Vĩnh Sơn

(GLO)-Ngày 14-9, tại thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai), Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn phối hợp với Facebook Minh Hoàng và nhóm Thiện nguyện Yêu Thương An Nhơn tổ chức chương trình “Vui Tết Trung Thu-An toàn mỗi ngày”.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 127 suất quà (200 nghìn đồng/suất) cho các em nhỏ.

Đồng thời, cấp phát 300 suất ăn miễn phí cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà cho trẻ em xã Vĩnh Sơn. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh hoạt động tặng quà, bác sĩ CKI Lê Ngọc Thường đã hướng dẫn người dân và trẻ em kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản trong những tình huống thường gặp như chảy máu, bỏng, điện giật…

Bác sĩ CKI Lê Ngọc Thường hướng dẫn một số kỹ năng sơ cấp cứu cho trẻ. Ảnh: ĐVCC

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 30 triệu đồng, do đoàn viên và các nhà hảo tâm đóng góp.

* Cùng ngày, tại thôn 1 (xã An Toàn), Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ Khởi Hưng (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Chi hội Hoài An (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Sẻ chia yêu thương”.

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 150 suất quà gồm các nhu yếu phẩm với tổng trị giá 70 triệu đồng cho người dân ở thôn 1.