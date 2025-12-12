Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công “Nhà Yêu Thương” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
CHU HẰNG CHU HẰNG
TRỊNH THẮM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 12-12, Đoàn Thanh niên xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị tài trợ khởi công xây dựng “Nhà Yêu Thương” cho gia đình em Nay Thảo (SN 2022, trú tại làng Hăng Ring, xã Chư Sê).

Hoàn cảnh gia đình em Nay Thảo thuộc diện khó khăn tại địa phương. Hiện gia đình có 4 người gồm bố mẹ và 2 chị em Thảo đang sống trong căn nhà tôn chật chội, xuống cấp. Mẹ em Thảo mắc bệnh tim, gia đình không có đất sản xuất nên bố em phải đi làm thuê với thu nhập bấp bênh.

Căn nhà được hỗ trợ xây dựng với diện tích 52 m2, gồm mái hiên, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp và nhà vệ sinh. Dự kiến, công trình “Nhà Yêu Thương” hoàn thành trong tháng 1-2026.

img-7573.jpg
Đoàn Thanh niên xã Chư Sê và các đơn vị tài trợ khởi công xây dựng “Nhà Yêu Thương” cho gia đình em Nay Thảo. Ảnh: Trịnh Thắm

Kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 100 triệu đồng do Công ty Cổ phần Thiết bị Quang Minh TP. Hồ Chí Minh, Quỹ Từ thiện Bông Hồng nhỏ tài trợ.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc sẻ chia, chung tay đồng hành, chăm lo cuộc sống người dân, nhất là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước cũng như tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trao quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi tại xã Tuy Phước Đông

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em xã Tuy Phước Đông

Xã hội

(GLO)- Sáng 5-12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, tặng quà cho hội viên phụ nữ và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Tuy Phước Đông.

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

Người dân miền Tây Nam Bộ hướng về vùng lũ Gia Lai

Từ thiện

(GLO)- Hơn 1.500 suất quà (tương đương hơn 60 tấn hàng hóa) do bà con ở miền Tây Nam Bộ ủng hộ vừa được các đơn vị tình nguyện trao tặng người dân các xã: Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) tại chương trình “Gửi niềm tin - Trao hy vọng” được tổ chức ngày 26 và 27-11.

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Thời sự - Bình luận

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

null