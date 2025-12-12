Khởi công “Nhà Yêu Thương” cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn xã Chư Sê

(GLO)- Ngày 12-12, Đoàn Thanh niên xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị tài trợ khởi công xây dựng “Nhà Yêu Thương” cho gia đình em Nay Thảo (SN 2022, trú tại làng Hăng Ring, xã Chư Sê).

Hoàn cảnh gia đình em Nay Thảo thuộc diện khó khăn tại địa phương. Hiện gia đình có 4 người gồm bố mẹ và 2 chị em Thảo đang sống trong căn nhà tôn chật chội, xuống cấp. Mẹ em Thảo mắc bệnh tim, gia đình không có đất sản xuất nên bố em phải đi làm thuê với thu nhập bấp bênh.

Căn nhà được hỗ trợ xây dựng với diện tích 52 m2, gồm mái hiên, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp và nhà vệ sinh. Dự kiến, công trình “Nhà Yêu Thương” hoàn thành trong tháng 1-2026.

Đoàn Thanh niên xã Chư Sê và các đơn vị tài trợ khởi công xây dựng “Nhà Yêu Thương” cho gia đình em Nay Thảo. Ảnh: Trịnh Thắm

Kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 100 triệu đồng do Công ty Cổ phần Thiết bị Quang Minh TP. Hồ Chí Minh, Quỹ Từ thiện Bông Hồng nhỏ tài trợ.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc sẻ chia, chung tay đồng hành, chăm lo cuộc sống người dân, nhất là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ tình yêu quê hương, đất nước cũng như tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã.