Xây dựng “Nhà nhân ái” cho trẻ em nghèo xã Chư Sê

(GLO)- Ngày 2-9, Đoàn Thanh niên xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các đơn vị tài trợ khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” cho gia đình em Rah Lan H’Dung (làng Tào Ròong, xã Chư Sê).

Đoàn Thanh niên xã Chư Sê và các đơn vị tài trợ khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” cho gia đình em Rah Lan H’Dung. Ảnh: Đồng Lai

Hoàn cảnh gia đình em Rah Lan H’Dung thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Hiện cả gia đình sống trong căn nhà tôn chật hẹp, rộng chưa đầy 20 m2, nền đất trũng thấp, mùa mưa thường xuyên thấm dột, không đảm bảo an toàn. Không có đất sản xuất, bố mẹ em phải đi làm thuê với thu nhập bấp bênh, không có tiền để sửa chữa nhà ở.

Căn nhà được hỗ trợ xây dựng với diện tích 54 m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, bếp, nhà vệ sinh; nền lát gạch men, mái lợp tôn. Dự kiến, công trình “Nhà nhân ái” hoàn thành trong tháng 9-2025.

Kinh phí xây dựng nhà là 100 triệu đồng, do Công ty TNHH Phát triển cộng đồng Bảo vệ tương lai TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thiết bị Quang Minh, Quỹ Từ thiện Bông Hồng nhỏ, Quỹ Thiện nguyện Thiện Tâm-Dĩ An và một số nhà hảo tâm khác tài trợ.

Đây là nội dung ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình hoạt động của tuổi trẻ xã Chư Sê chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025). Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết trên địa bàn xã.