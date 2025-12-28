Bãi chôn lấp rác ở Bồng Sơn quá tải, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

(GLO)- Sau gần 10 năm đưa vào sử dụng, bãi chôn lấp chất thải rắn thị xã Hoài Nhơn cũ (nay thuộc phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) đã quá tải. Không chỉ phát sinh mùi hôi thối, nơi đây còn xuất hiện tình trạng nước rỉ rác chảy ra môi trường xung quanh khiến người dân vô cùng lo lắng, bức xúc.

Sống nhiều năm trong khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bãi chôn lấp, ông Lê Văn Cung (khu phố Thiết Đính Nam) không giấu được sự lo lắng. Theo ông Cung, bãi chôn lấp được đưa vào sử dụng gần chục năm và hiện đã rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Mùi hôi thối bốc lên thường xuyên, đặc biệt nồng nặc vào những ngày nắng nóng, khiến đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Bãi rác hiện đã quá tải, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường là hiện hữu. Ảnh: Đức Thụy

Đáng lo ngại hơn, vào mùa mưa, nước rò rỉ, chảy tràn ra môi trường xung quanh, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm đất và nguồn nước. “Điều khiến chúng tôi bất an nhất là bãi rác lại nằm ở khu vực đầu nguồn. Nếu không được kiểm soát chặt chẽ, ô nhiễm từ đây có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực” - ông Cung bày tỏ.

Chung nỗi bức xúc, ông Lê Văn Phúc (cùng khu phố Thiết Đính Nam) cho biết, nước rỉ rác còn chảy ra môi trường xung quanh, đặc biệt là khu vực ruộng lúa phía dưới, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của người dân.

“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị tại các buổi tiếp xúc cử tri nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp căn cơ. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác hiện đại để xử lý triệt để rác tại nguồn, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm kéo dài như hiện nay” - ông Phúc kiến nghị.

Người dân khu phố Thiết Đính Nam cũng bày tỏ mong muốn, trong trường hợp tiếp tục mở rộng hoặc kéo dài thời gian sử dụng bãi rác, chính quyền cần có giải pháp cụ thể, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường. Theo phản ánh của người dân, hiện nay nguồn nước giếng trong khu vực đã có dấu hiệu bị ảnh hưởng.

Mùa mưa năm nay, bãi rác xuất hiện tình trạng rỉ nước hôi thối ra đồng ruộng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của người dân và ô nhiễm nguồn nước. Ảnh: Đức Thụy

Theo tìm hiểu của phóng viên, bãi chôn lấp chất thải rắn này được đưa vào vận hành từ năm 2016. Sau gần 10 năm sử dụng, các ô chôn lấp cơ bản đã đầy.

Năm 2024, UBND thị xã Hoài Nhơn cũ tiếp tục đầu tư nâng cấp bờ bao ô chôn lấp B để duy trì việc chôn lấp rác trong thời gian khoảng 8 tháng (từ tháng 8-2024). Tuy nhiên, đến nay, thời gian sử dụng đã vượt kế hoạch, trong khi lượng rác thải phát sinh ngày càng tăng, vượt quá công suất chứa.

Hiện mỗi ngày, bãi rác tiếp nhận khoảng 80 tấn rác sinh hoạt từ 7 phường trên địa bàn thị xã trước đây. Đáng lo ngại, trạm xử lý nước rỉ rác đã ngừng hoạt động trước thời điểm bàn giao cho phường Bồng Sơn quản lý, khiến nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng hiện hữu, nhất là trong điều kiện mưa nhiều.

Xác nhận phản ánh của người dân là có cơ sở, ông Nguyễn Ái Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn - cho biết, sau khi sáp nhập, theo chủ trương của UBND tỉnh, UBND phường Bồng Sơn có trách nhiệm vận hành, tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt từ 7 phường mới, tương ứng phạm vi thu gom của toàn thị xã Hoài Nhơn trước đây.

“Việc đầu tư nâng cấp, nâng bờ bao ô chôn lấp chỉ mang tính cấp bách, tạm thời nhằm đảm bảo tiếp nhận rác thải sinh hoạt trước mắt. Giải pháp này không thể xử lý triệt để nguy cơ ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước” - ông Việt nhìn nhận.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND phường Bồng Sơn, để giải quyết triệt để tình trạng trên, địa phương đang tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác thải với công nghệ hiện đại tại khu vực phía Bắc tỉnh. Qua đó, từng bước giảm tỷ lệ chôn lấp, tăng cường xử lý rác tại nguồn, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống người dân.

Thực tế cho thấy, việc tiếp tục nâng cấp bãi chôn lấp đã quá tải chỉ là giải pháp tình thế, tiềm ẩn nhiều rủi ro về môi trường. Trước sự bức xúc kéo dài của người dân và nguy cơ ô nhiễm ngày càng rõ rệt, việc sớm đầu tư hệ thống xử lý rác hiện đại không chỉ là yêu cầu cấp bách mà còn là trách nhiệm của chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.