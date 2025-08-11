Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường

(GLO)- Gần 10 năm qua, bãi rác tự phát nằm ngay khu dân cư và ven đường liên xã thuộc thôn Phú Vinh (xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai) gây ô nhiễm môi trường luôn là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây. Vì vậy, bà con mong muốn chính quyền địa phương sớm chỉ đạo thu gom, xử lý dứt điểm tình trạng này.

Người dân sinh sống cạnh chợ Phú Vinh (xã Ia Tôr) và nhiều hộ dân thường xuyên đi lại tuyến đường liên xã từ Quốc lộ 14 (xã Ia Tôr) vào công trình thủy lợi Ia Ring và xã Bờ Ngoong rất bức xúc bởi tình trạng vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi với đủ các loại như: bao bì nhựa, túi nilon, xác động vật chết… gây bốc mùi hôi thối. Đáng chú ý, tình trạng này kéo dài nhiều năm nhưng chưa có đơn vị thu gom, xử lý, dẫn đến ô nhiễm môi trường, nhất là sau đợt mưa kéo dài gần 2 tháng qua.

Người dân thôn Phú Vinh bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Đinh Ngọc Thành (thôn Phú Vinh, xã Ia Tôr) bức xúc nói: "Hằng ngày, tôi cùng nhiều hộ dân khác đi lại trên tuyến đường liên xã này để đến khu vực sản xuất cà phê và ngược lại. Bức xúc nhất hiện nay là bãi rác tự phát nằm cạnh khu dân cư sau chợ Phú Vinh và dọc tuyến đường với đủ loại rác thải khác nhau, có cả xác động vật nên bốc mùi hôi thối nồng nặc không thể chịu được".

Theo ông Thành, nhiều năm nay, bãi rác này không có tổ chức hay cá nhân nào thu gom, xử lý. Một số người dân trong chợ và vùng lân cận lén lút vứt bừa bãi dẫn đến lượng rác tồn đọng ngày càng nhiều, có thời điểm tràn ra mặt đường liên xã.

Trước thực trạng trên, người dân vô cùng bức xúc và đã nhiều lần kiến nghị đến UBND xã Ia Băng (cũ) nhưng vẫn chưa được giải quyết. Để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, một số hộ dân sinh sống bên cạnh bãi rác thường xuyên gom đốt nhưng vẫn không thể triệt để.

"Gần 2 tháng qua, mưa kéo dài không thể đốt rác được nên mùi hôi thối càng nặng. Mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp thu gom, xử lý bãi rác tự phát này để không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh”-ông Thành bày tỏ.

Đàn bò tìm kiếm thức ăn từ bãi rác. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tương tự, ông Tống Văn Trung (cùng thôn Phú Vinh) ngán ngẩm chia sẻ: "Bãi rác tự phát này hình thành từ nhiều năm rồi nhưng không có cơ quan, đơn vị nào đứng ra thu gom, xử lý hay xử phạt những trường hợp cố tình vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Trước đây, chúng tôi từng góp tiền thuê máy múc về chôn lấp các loại rác thải theo quy định nhưng cũng chẳng ăn thua; một bộ phận người dân vẫn cứ lén lút vứt rác tại khu vực này".

Một bãi rác tự phát khác đang hình thành trên tuyến đường liên xã Ia Tôr, cách bãi rác cũ không xa. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác tự phát ở thôn Phú Vinh kéo dài từ nhiều năm nay không chỉ gây mất mỹ quan, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe những người sinh sống xung quanh cũng như người thường xuyên đi lại trên tuyến đường.

Người dân thôn Phú Vinh rất mong muốn chính quyền xã Ia Tôr có giải pháp thu gom, xử lý triệt để các bãi rác tự phát; đồng thời, tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường chung; kiên quyết xử phạt những trường hợp cố tình vứt rác bừa bãi.