Nhặt được iPhone 15 Pro Max, bà Nguyễn Thị Vượng trao trả người đánh rơi

(GLO)- Công an xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) vừa trao trả chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max cho anh Đinh Công Văn (trú tại thôn Yên Phú 1, xã Ia Hiao) sau khi lỡ đánh rơi và được người dân nhặt, giao nộp.

Công an xã Ia Hiao trao trả chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max cho anh Đinh Công Văn. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, vào sáng 29-12, trong quá trình lưu thông tại khu vực xã Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Vượng (trú tại thôn Điểm 9, xã Ia Hiao) đã nhặt được 1 chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max do người khác đánh rơi. Ngay sau đó, bà Vượng mang tài sản này đến trình báo và bàn giao cho Công an xã Ia Hiao để hỗ trợ tìm chủ sở hữu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Ia Hiao đã tiến hành xác minh và xác định chủ sở hữu chiếc điện thoại là anh Đinh Công Văn. Chiều cùng ngày, anh Văn đến trụ sở Công an xã Ia Hiao nhận lại tài sản của mình.

Nhận lại chiếc điện thoại, anh Văn bày tỏ niềm vui và cảm ơn bà Nguyễn Thị Vượng cùng lực lượng Công an xã Ia Hiao đã kịp thời hỗ trợ, giúp anh tìm lại tài sản lỡ đánh rơi.