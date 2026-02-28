Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Tháo dỡ 12 biển báo hạn chế tốc độ bất hợp lý trên quốc lộ 19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN

(GLO)- Sáng 28-2, ông Nguyễn Đăng Thuấn - Phó Giám đốc Công ty BOT 36.71 (Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng) cho biết: Đơn vị đã tháo dỡ tất cả các biển hạn chế tốc độ 40 km/h bất hợp lý trên quốc lộ 19, đoạn tuyến thuộc doanh nghiệp quản lý.

Theo đó, Công ty BOT 36.71 tháo dỡ 12 biển báo giao thông về hạn chế tốc độ tối đa tại 3 vị trí khu vực trường học trên đoạn quốc lộ 19 (thuộc đoạn Km 17+054 đến Km 50+00) qua địa bàn khu vực thị xã An Nhơn (cũ) và huyện Tây Sơn (cũ) do đơn vị quản lý.

go-bo-bien-bao-quoc-lo-19.jpg
Công ty BOT 36.71 tháo dỡ biển báo về hạn chế tốc độ trên quốc lộ 19 (Km 26+200) đoạn qua địa bàn phường An Nhơn Nam. Ảnh: ĐVCC

Các vị trí khu vực trường học này gồm: Trường THPT số 3 An Nhơn (phường An Nhơn Nam), Trường THCS Bùi Thị Xuân (xã Tây Sơn), Trường THCS Mai Xuân Thưởng (xã Bình Phú).

Tại 3 vị trí trên, đơn vị đã tháo bỏ 6 biển báo hạn chế tốc độ 40 km/h (biển báo P.127) và 6 biển báo hết hạn chế tốc độ tối đa (biển báo DP.134).

Sau khi tháo các biển báo, hiện trạng tổ chức giao thông tại các vị trí nêu trên bảo đảm không phát sinh bất cập hoặc ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên tuyến.

quoc-lo-19-doan-qua-truong-thpt-an-nhon-3.jpg
Các phương tiện di chuyển trên quốc lộ 19, đoạn qua Trường THPT số 3 An Nhơn (phường An Nhơn Nam) vào sáng 28-2. Ảnh: Nguyễn Chơn

Đối với đoạn quốc lộ 19, từ Km 108+00 đến Km 131+300, kết quả khảo sát của cơ quan chức năng và doanh nghiệp cho thấy không còn tồn tại biển báo hạn chế tốc độ bất hợp lý.

Liên quan đến vấn đề này, Ban Quản lý dự án 2 (chủ đầu tư dự án mở rộng và nâng cấp quốc lộ 19) cũng đang rà soát, từng bước tháo dỡ các biển báo bất cập trên phần tuyến do đơn vị này quản lý.

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát, tháo dỡ các biển hạn chế tốc độ bất hợp lý trên quốc lộ 19. Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai có văn bản đôn đốc các đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 19 tháo dỡ các biển hạn chế tốc độ bất hợp lý.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm phương tiện vi phạm khi chở đất phục vụ dự án sân bay Phù Cát.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm khi chở đất phục vụ Dự án sân bay Phù Cát

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chỉ đạo một số nội dung liên quan hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát.

Mưu sinh ngày đầu xuân

Mưu sinh ngày đầu xuân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình sum họp, vẫn có những người lặng lẽ bắt đầu ngày mới trên các tuyến phố, góc chợ. Với họ, đầu xuân vừa tranh thủ gặp gỡ người thân, bạn bè nhưng không bỏ lỡ dịp mưu sinh để lo cho cuộc sống gia đình.

Tết ấm đến với bệnh nhi Gia Lai

Tết ấm đến với bệnh nhi Gia Lai

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 14-2, hơn 100 bệnh nhi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai (phường Pleiku) đã tham gia chương trình Tết ấm-Bính Ngọ 2026 do MC Hoàng Nam và những người bạn phối hợp với bệnh viện tổ chức. Chương trình lan tỏa niềm vui và giúp bệnh nhi có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Nhiều năm nay, chợ Chư Sê (huyện Chư Sê cũ, tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng. Tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Trước thực trạng này, UBND xã Chư Sê đã xây dựng lộ trình chấn chỉnh, sắp xếp hoạt động của chợ theo quy hoạch.

null