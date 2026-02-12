“Mạng nhện” cáp viễn thông gây mất an toàn và mỹ quan đô thị

(GLO)- Trên một số tuyến đường ở TP Pleiku (cũ), cáp viễn thông treo trên trụ điện chằng chịt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và mất mỹ quan đô thị.

Dây cáp viễn thông chằng chịt trên 1 trụ điện tại đường Lê Hồng Phong. Ảnh: Q.Linh

Tại tuyến đường Lê Hồng Phong (phường Diên Hồng), hình ảnh những bó dây điện, dây cáp viễn thông chằng chịt, chùng thấp, cuộn thành từng “ổ” lớn trên các trụ điện. Anh Vũ Văn L. (người dân sinh sống trên tuyến đường này) cho biết: “Dây treo chằng chịt, có đoạn chùng xuống rất thấp. Mỗi khi mưa lớn hay gió mạnh, tôi rất lo lắng, sợ dây đứt rơi xuống đường, rất nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông”.

Cùng chung lo ngại, ông Trần Văn D, chủ một quán cà phê gần đó, chia sẻ: “Dây cáp rối rắm nhìn rất phản cảm, làm xấu bộ mặt khu phố. Nhưng đáng nói hơn là nguy cơ tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị”.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Ngọc Minh - Đội phó Đội Quản lý điện Pleiku (Công ty Điện lực Gia Lai) thừa nhận: Hiện tại, các DN viễn thông đang thuê 9.406 cột điện, với tổng cộng 22.814 sợi cáp viễn thông treo trên hệ thống trụ điện do đơn vị quản lý.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác chỉnh trang vẫn chưa đạt yêu cầu. Mặc dù các nhà mạng đã có nhiều nỗ lực trong việc cải tạo hệ thống cáp, song vẫn còn tồn tại tình trạng treo cáp không đúng thỏa thuận, vi phạm khoảng cách an toàn; dây không được bó gọn, cáp rác không được thu hồi triệt để. Thậm chí, có trường hợp lắp đặt thiết bị viễn thông làm bít lỗ trụ, gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và sự cố điện.

Không chỉ trên đường Lê Hồng Phong, tình trạng “mạng nhện” cáp viễn thông còn xuất hiện dày đặc tại nhiều tuyến đường khác như Trần Hưng Đạo, Trần Phú (phường Pleiku), Vạn Kiếp (phường Thống Nhất), Hùng Vương (phường Diên Hồng)…

Một cuộn dây cáp viễn thông chưa được thu dọn tại đường Hoàng Văn Thụ (ảnh chụp ngày 8-2). Ảnh: Q.Linh

Theo lãnh đạo Đội Quản lý điện Pleiku, mặc dù ngành điện đã nhiều lần có văn bản và tổ chức họp nhắc nhở, song một số đơn vị viễn thông vẫn chưa thực hiện nghiêm việc thu gom cáp cũ, chuyển cáp sang trụ mới; thậm chí còn để cáp rác nằm trên vỉa hè hoặc treo tạm trên cây xanh, gây mất ATGT và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

“Thời gian tới, Đội sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống cáp treo trên cột điện thuộc địa bàn quản lý. Nếu phát hiện trường hợp mất an toàn hoặc ảnh hưởng đến hệ thống điện, đơn vị sẽ thông báo yêu cầu khắc phục. Sau thời hạn 7 ngày, nếu các nhà mạng không xử lý, đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng lập biên bản, tổ chức tháo dỡ để bảo đảm an toàn” - ông Đoàn Ngọc Minh thông tin thêm.