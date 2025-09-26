Đổ rác không đúng lịch gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị

(GLO)- Dù các đơn vị, địa phương đã thông báo, niêm yết rộng rãi lịch thu gom rác thải sinh hoạt nhưng nhiều người dân vẫn đổ rác sai giờ. Thói quen này khiến công tác thu gom khó khăn, rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, làm xấu cảnh quan và ảnh hưởng hình ảnh đô thị văn minh.

Đơn vị thu gom “khổ vì rác”

Theo ghi nhận, tại một số tuyến đường, khu dân cư ở các phường, xã khu vực đô thị phía Tây Gia Lai, tình trạng vứt rác bừa bãi, đổ sai khung giờ thường xuyên xảy ra. Dù xe thu gom chỉ hoạt động vào buổi tối và rạng sáng, song nhiều hộ dân đem rác ra bỏ từ sáng sớm.

Tại ngã 5 giao nhau giữa đường Nguyễn Chí Thanh với các đường Nguyễn Bá Lại, Anh Hùng Đôn, Đặng Thai Mai (phường An Phú), nhiều hộ vẫn đem rác ra bỏ bất kể giờ nào. Ảnh: M.P

Tại ngã 5 giao nhau giữa đường Nguyễn Chí Thanh với các đường Nguyễn Bá Lại, Anh Hùng Đôn, Đặng Thai Mai (phường An Phú), một bãi rác sinh hoạt tồn tại nhiều năm gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Túi nilon, vỏ hộp xốp, thức ăn thừa, lá cây... chất thành đống ngay cạnh lối đi; nước rỉ từ rác chảy loang lổ ra mặt đường, bốc mùi hôi nồng nặc, ruồi nhặng bu kín, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ông Đoàn Thanh Hải (số nhà 598 Nguyễn Chí Thanh) bức xúc nói: “Khu vực này đông dân cư, lại tập trung nhiều trường học nên học sinh đi học thường xuyên đi ngang qua. Chính quyền, tổ dân phố đã thông báo rõ lịch thu gom rác nhưng nhiều hộ vẫn đem rác ra bỏ bất kể giờ nào. Rác để lâu giữa đường vừa bẩn, vừa mất vệ sinh, trẻ con đi qua ngửi mùi rất khó chịu”.

Tương tự, tại nhiều điểm tập kết rác thuộc tổ dân phố 2 (phường Hội Phú), tình trạng người dân đổ rác sai khung giờ diễn ra thường xuyên. Ông Nguyễn Quốc Đạt-Tổ trưởng tổ dân phố 2-cho biết: Người dân không chấp hành giờ giấc thu gom rác, thậm chí công nhân vừa dọn xong lại mang ra bỏ. Nhiều hộ tiện lúc nào thì đổ lúc đó, gây tình trạng rác tồn đọng, bừa bộn, ô nhiễm môi trường.

"Chúng tôi đã tuyên truyền nhiều lần, gắn bảng nhắc nhở, thậm chí có hộ dân tự lắp camera để giám sát nhưng tình trạng này vẫn tái diễn. Hiện chưa có chế tài xử lý cụ thể, chưa thấy ai bị xử phạt nên việc quản lý gặp rất nhiều khó khăn”-ông Đạt cho hay.

Chị Phan Thị H'Nhung-công nhân vệ sinh của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai thu gom rác thải trên đường Lê Thánh Tôn (phường Diên Hồng). Ảnh: N.S

Chị Phan Thị H’Nhung-công nhân vệ sinh của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai-trải lòng: “Công việc của chúng tôi gần như suốt tuần, mỗi ngày ca làm bắt đầu từ 19 giờ 30 và chỉ kết thúc khi thu gom xong, bất kể đêm khuya hay rạng sáng. Buồn nhất là nhiều khi vừa quét dọn sạch sẽ, chỉ ít phút sau rác đã xuất hiện. Người dân thấy trong nhà bẩn là lập tức mang ra ngoài, không quan tâm đến giờ thu gom”.

Theo chị Nhung, mong muốn lớn nhất của công nhân vệ sinh là cộng đồng nâng cao ý thức, cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường. “Nếu mỗi người góp một chút bằng cách bỏ rác đúng nơi, đúng giờ thì đường phố sẽ sạch đẹp hơn rất nhiều. Chúng tôi vẫn thường tự gọi mình là những người “làm đẹp phố”. Khi ý thức cộng đồng cải thiện, công sức bỏ ra mới thực sự có ý nghĩa và niềm vui cũng trọn vẹn hơn”-chị Nhung bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Thái-Đội phó Đội Cơ giới, phụ trách thu gom và vận chuyển rác của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai-thông tin: Trước kia đơn vị chỉ quản lý 1 địa bàn, nay gộp 3 phường, khối lượng công việc tăng, chính quyền phường bận rộn nên việc phối hợp cũng chậm trễ hơn. Sau gần 3 tháng sáp nhập, tình trạng rác thải tồn đọng, vứt bừa bãi có chiều hướng gia tăng. Ngoài ra, nhiều hẻm nhỏ xe không thể vào, người dân buộc phải mang rác ra nơi công cộng, gây mất mỹ quan. Rác từ lò mổ hoặc rác thải đổ trộm cũng khiến việc xử lý khó triệt để.

Công nhân Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai thu gom rác thải sinh hoạt. Ảnh: N.S

Chính quyền, doanh nghiệp vào cuộc

Một số “điểm đen” rác thải được công nhân gọi tên như: ngã tư Lý Chính Thắng-Nguyễn Bá Ngọc (phường Hội Phú); khu vực gần Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (phường Diên Hồng); ngã 5 đường Anh Hùng Đôn-Nguyễn Bá Lại và khu nghĩa địa làng Do Guăh (phường An Phú); Phạm Văn Đồng-Yết Kiêu (phường Thống Nhất) hay một số điểm trên đường Hoàng Quốc Việt (phường Pleiku)...

Một bãi rác thải trên đường Hoàng Sa (phường Diên Hồng). Ảnh: M.P

“Anh em công nhân đã rất nỗ lực nhưng nếu ý thức người dân không thay đổi, tình trạng rác tồn đọng, đổ trộm sẽ còn tái diễn. Do vậy, chính quyền các địa phương cần tăng cường tuyên truyền và có biện pháp nhắc nhở để người dân tuân thủ giờ thu gom, góp phần giảm tải cho lực lượng vệ sinh”-ông Thái nhấn mạnh.

Ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND phường Hội Phú-cho biết: UBND phường đã họp, giao các tổ dân phố tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng theo lịch thu gom. Những khu vực chưa ký hợp đồng thu gom rác với Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai thì giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với các tổ dân phố khảo sát vị trí tập kết phù hợp, đảm bảo vệ sinh.

Đồng thời, phường cũng chỉ đạo kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm rác tự phát, kịp thời phát hiện và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về môi trường theo quy định.

Người dân kiến nghị lắp camera giám sát để xử lý hành vi đổ rác không đúng quy định.

﻿Ảnh: M.P

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Ngà-Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai-cho hay: “Hiện Công ty bố trí 149 điểm thu gom rác tại các phường, xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Lịch thu gom được duy trì hằng ngày, trong đó, buổi sáng từ 3-12 giờ, buổi tối từ 19 giờ 30 phút đến khi xong việc. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người dân không chấp hành; công nhân vừa gom xong, người dân lại mang rác ra bỏ, khiến rác tồn đọng, gây ô nhiễm và mất mỹ quan đô thị”.

Ông Ngà cũng cho biết thêm, Công ty đã thông báo lịch thu gom cho UBND các xã, phường để phối hợp tuyên truyền đến người dân. Vì vậy, ông đề nghị chính quyền cơ sở tăng cường nhắc nhở, xử lý nghiêm những trường hợp xả rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định theo khoản 2 Điều 25 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Thực tế cho thấy, chỉ cần mỗi hộ dân chấp hành nghiêm việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định thì công tác thu gom sẽ rất thuận lợi, môi trường sống được đảm bảo, góp phần xây dựng đô thị ngày càng sáng-xanh-sạch-đẹp.