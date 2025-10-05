Công nhân “gồng mình” chỉnh trang đô thị trong mùa mưa dầm

“Đánh vật” với thời tiết

Nằm ở phía Tây tỉnh Gia Lai, khu vực TP. Pleiku (cũ) chịu ảnh hưởng của khí hậu đặc thù Tây Nguyên, mỗi năm chỉ có 2 mùa rõ rệt: 6 tháng nắng và 6 tháng mưa. Vừa qua, khu vực này trải qua đợt mưa dầm kéo dài cả tháng, gần như không thấy ánh mặt trời. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt này đã khiến công tác duy tu, bảo dưỡng đô thị trở nên vô cùng gian nan.

Công nhân Công ty cổ phần Đô thị Gia Lai chăm sóc cây xanh trên các tuyến giao thông trong đô thị.

Hệ thống cây xanh liên tục có nguy cơ gãy đổ, lá rơi rụng khắp nơi. Mặt đường hư hỏng nặng, xuất hiện hàng loạt ổ gà. Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng cũng hư hỏng nhiều do ẩm ướt. Bên cạnh đó, ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, vẫn bỏ rác bừa bãi, đặc biệt là rác xây dựng, xà bần, salon, nệm mút... không đúng nơi quy định, càng tăng thêm gánh nặng lên đôi vai những người công nhân.

Ông Nguyễn Văn Ngà-Phó Giám đốc Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai-chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất hiện nay là thời tiết mưa bão liên miên và ý thức của một bộ phận người dân. Việc dặm vá ổ gà và sửa chữa đường giao thông gặp rất nhiều khó khăn. Có khi mới dặm vá xong thì đêm mưa bị trôi hết, chúng tôi phải làm lại từ đầu”.

Không chỉ sửa đường, các công việc như cắt tỉa cành cây cao hay thay bóng đèn, sửa chữa điện chiếu sáng công cộng trong trời mưa cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm và kém hiệu quả. Dẫu vậy, với tinh thần trách nhiệm, hàng trăm công nhân vẫn mặc áo mưa, kiên trì làm việc.

Quyết liệt ra quân, đồng bộ các giải pháp

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là phục vụ tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần I nhiệm kỳ 2025-2030, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Gia Lai đã có sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ ra quân với 100% nhân sự và phương tiện.

Theo kế hoạch dịch vụ công ích quý IV-2025, công ty tập trung vào 4 mảng: vệ sinh môi trường, duy tu thoát nước, cây xanh thảm cỏ hoa viên và chiếu sáng công cộng. Cụ thể, đơn vị đã tổ chức thu dọn gần 200 điểm rác tồn đọng là xà bần, cành nhánh cây, kính vỡ... Lập kế hoạch sửa chữa, dặm vá ổ gà đảm bảo an toàn giao thông cho 22 tuyến đường bị hư hỏng. Bên cạnh đó, công tác cắt tỉa cây cao, tán lớn được tăng cường để phòng tránh gãy đổ khi mưa bão; đồng thời chăm sóc hệ thống cây cảnh các giải phân cách trong khu vực. Hệ thống chiếu sáng công cộng, nhất là tại các tuyến đường quốc lộ, cửa ngõ vào thành phố cũng được sửa chữa, thay thế kịp thời.

“Công ty đặc biệt chú trọng công tác cắt tỉa cây xanh trong mùa mưa bão, kiểm tra và chặt hạ những cây chết có nguy cơ ngã đổ. Chúng tôi duy trì chăm sóc các dải phân cách thường xuyên để chỉnh trang đô thị. Dù thời tiết khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của toàn thể công nhân viên, chúng tôi quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra”-ông Ngà nhấn mạnh.

Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, Công ty cũng xác định việc nâng cao ý thức người dân là yếu tố then chốt để duy trì vẻ đẹp đô thị lâu dài. Để giải quyết tình trạng người dân đổ rác không đúng giờ, không đúng nơi quy định, Công ty đã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, có thông báo cụ thể kèm theo.

Vượt lên trên những khó khăn chồng chất từ thời tiết đến ý thức cộng đồng, hình ảnh những người công nhân đô thị Gia Lai vẫn lặng lẽ, miệt mài với công việc của mình mỗi ngày chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến thầm lặng.

Họ chính là những “người hùng thầm lặng” góp phần giữ gìn diện mạo “xanh - sạch - đẹp - sáng” cho địa bàn các phường: Diên Hồng, Thống Nhất, Pleiku, Hội Phú, An Phú và các xã Gào, Biển Hồ (thuộc TP. Pleiku cũ), đặc biệt trong những sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh nhà.