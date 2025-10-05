Đề phòng giông, lốc, gió mạnh khi bão số 11 đổ bộ

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 5 đến hết 7-10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi rất to. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, các địa phương trong cả nước cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh.

Cụ thể, hồi 4 giờ ngày 5-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150 km về phía Đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 11 phát lúc 05h00 ngày 05/10/2025

Chiều nay, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 25 km/h, gió cấp 12, giật cấp 15. Chiều 6-10, bão sẽ đi vào đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên với sức gió cấp 9, giật cấp 12 và giảm xuống cấp 6, giật cấp 8 khi đi vùng khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ vào chiều cùng ngày.

Đến chiều 7-10, bão sẽ suy yếu thành vùng áp thấp.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 11 khiến vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội. Sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

Từ chiều ngày 5-10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối ngày 5-10, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5 m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Còn trên đất liền, từ đêm 5-10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa, không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ đêm 5-10 đến hết đêm 7-10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.