Việt Nam tham vấn đề xuất xóa tên bão Bualoi bởi gây thiệt hại quá nặng nề

PHƯƠNG VI (Theo VTV, VnExpress)

(GLO)- Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết đang tham vấn các tổ chức liên quan để chính thức đề xuất bỏ tên bão Bualoi trong cuộc họp của Ủy ban Bão quốc tế vào tháng 2-2026.

Tên Bualoi (một loại chè) được Thái Lan đề xuất và đưa vào danh sách tên bão quốc tế để thay cho tên Rammasun, sau khi tên này bị loại vì gây thiệt hại lớn. Trong lịch sử, tên Bualoi đã được sử dụng hai lần, đầu tiên vào năm 2019.

image-2.jpg
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở tại xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang). Ảnh nguồn TPO

Tại Việt Nam, tính đến ngày 3-10, Bualoi đã làm 51 người chết, tăng 15 so với hôm qua; 14 người mất tích và 164 người bị thương; 349 nhà sập, hơn 172.000 nhà hư hỏng. Gần 1.500 điểm trường học bị ảnh hưởng, hơn 8.800 cột điện và 83.000 cây xanh gãy đổ, làm 2,7 triệu khách hàng mất điện.

Tổng thiệt hại kinh tế sơ bộ hơn 15.860 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ so với hôm qua. Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nhất khoảng 6.000 tỷ đồng, tiếp đến là Tuyên Quang 3.000 tỷ đồng, Lào Cai hơn 2.700 tỷ đồng và Nghệ An 2.100 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 2-2025, Hội đồng Ủy ban Bão quốc tế đã thống nhất bỏ tên Yagi ra khỏi tên bão sau khi gây thiệt hại lớn cho Việt Nam và một số quốc gia. Việt Nam từng đề xuất đổi tên bão Linfa năm 2020, Sao La năm 2023. Tên bão Sao Mai năm 2018 được thay thế bằng Sontinh.

Theo quy định được Ủy ban Bão quốc tế phê chuẩn năm 1998, các nước thành viên đóng góp 10 tên bão vào ngân hàng tên, sử dụng khi có cơn bão mới hình thành. Ủy ban dùng lần lượt hết tên trong ngân hàng thì quay trở lại dùng tên cũ.

Các cơ quan thành viên được đề xuất loại bỏ một hay nhiều tên bão trong danh sách nếu bão đó gây hậu quả nghiêm trọng.

Những nhận định mới nhất chiều nay (27/9) cho thấy, bão số 10 có thể mạnh lên khi gần bờ, là cơn bão đổ bộ với cường độ mạnh nhất từ đầu năm nay. Vùng ảnh hưởng cũng mở rộng đến Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 từ Nghệ An đến Quảng Bình cũ.

Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia cho biết, sau khi bão số 9 (Ragasa) đổ bộ miền Bắc, bão số 10 (Bualoi) sẽ tiến vào Biển Đông, tác động trực tiếp đến khu vực giữa và Bắc Biển Đông cũng như đất liền Trung bộ.

Bão số 8 (Mitag) vừa tan thì đầu tuần sau, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện bão số 9 mang tên quốc tế là Rasaga. Các chuyên gia dự báo đây có thể là một cơn siêu bão, gây ảnh hưởng lớn đến đất liền nước ta.

