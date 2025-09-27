Vẫn còn 65 tàu cá của tỉnh Gia Lai nằm trong vùng nguy hiểm của bão Bualoi trong 24 giờ tới

(GLO)- Đây là thông tin do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Gia Lai cập nhật vào chiều 27-9.

65 tàu cá đang nằm trong vùng nguy hiểm 24 giờ tới của bão số 10 (Bualoi - từ Vĩ tuyến 13,0-20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông) thuộc các xã, phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Bắc, Quy Nhơn, Cát Tiến, Tam Quan, Đề Gi, Phù Mỹ Đông.

Hiện nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường), Báo và Phát thanh truyền hình Gia Lai và UBND các xã, phường ven biển đã thông tin với gia đình chủ tàu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động phòng tránh.

Đường đi của bão số 10. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia

Trước đó, tính lúc 6 giờ sáng cùng ngày (27-9), Gia Lai có 141 tàu cá trong vùng nguy hiểm của bão. Trước tình huống cấp bách này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng UBND các xã, phường liên quan đã tích cực liên lạc, thông tin về diễn biến của bão trên biển Đông để các phương tiện chủ động di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, từ đêm ngày 26-9 đến 15 giờ ngày 27-9, đã xảy ra mưa to đến rất to ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh, phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Tại trạm xã Mỹ Thọ (xã Phù Mỹ Đông) lớn nhất là 134mm, một số trạm có mưa lớn: Hồ Thạch Khê (xã Hoài Ân) 118mm, Hồ Diêm Tiêu (xã Phù Mỹ Tây) 116mm, Hồ An Tường (xã Phù Mỹ Bắc) 101mm, thị trấn Bình Dương (xã Bình Dương) 98mm, Hồ Giàn Tranh (xã Phù Mỹ Tây) 89mm, xã Cát Thành (xã Cát Tiến) 80mm.

Dự báo từ đêm 27-9 đến sáng ngày 29-9 khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa to và có dông, chủ yếu mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Tổng lượng mưa khu vực phía Tây tỉnh phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm; khu vực phía Đông tỉnh phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Tàu cá neo đậu tại cảng cá Tam Quan tránh bão số 10. Ảnh: T.L

Lúc 13 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35km/h (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Dự báo trong 24 giờ tới, vị trí bão số 10 ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị-Đà Nẵng, cách Quảng Trị khoảng 180km về phía Đông, sức gió cấp 12-13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h và có khả năng mạnh lên. Vùng nguy hiểm trên biển từ Vĩ tuyến 13,0-20,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông.

Vùng biển Gia Lai từ đêm 27-9 đến ngày 28-9 có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.