Vùng biển Gia Lai có sóng lớn, đất liền mưa giông cục bộ

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày và đêm 17-9, vùng biển Gia Lai có mưa rào và giông rải rác. Trên đất liền, nhiều khu vực cũng xảy ra mưa rào và giông, lốc, sét, gió giật mạnh.

Cụ thể, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, ngày và đêm 17-9, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Dự báo trên vùng biển và đất liền Gia Lai sẽ có mưa giông. Ảnh: P.V

Còn trên đất liền, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa cho thấy mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực các phường, xã sau: Ia Ly, Ia Phí, Ia Krêl, Mang Yang, Lơ Pang, Ia Băng, KDang, Ia Boòng, Ia Hrú, Bờ Ngoong, AlBá, Kbang, Kông Bơ La, Tơ Tung, Sơn Lang, Đak Rong, Krong, An Khê, An Bình, Cửu An, Ya Hội, Ya Ma, Chư Krey, Sró, Đăk Song, Chơ Long, An Hòa, An Vinh, Hoài Ân, Kim Sơn, Hội Sơn, An Nhơn Nam, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Sơn, Bình Khê, Bình Phú, Canh Vinh, Canh Liên. Hiện tại mây dông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và giông cho các phường, xã nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các phường, xã: Ia Grai, Ia Krái, Ia Hrung, Ia Chia, Ia O, Chư Păh, Ia Khươl, Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Dom, Ia Nan, Kon Chiêng, Hra, Ayun, Đak Đoa, Kon Gang, Chư Prông, Bàu Cạn, Ia Pia, Chư Sê, Ia Ko, Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng, An Phú, Biển Hồ, Gào, Đak Pơ, Kông Chro, Ia Tul, Chư A Thai, Ia Rsai, An Toàn, Ân Tường, Vạn Đức, Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Tây, Phù Mỹ, An Lương, Phù Mỹ Nam, Phù Cát, Bình Định, An Nhơn Tây, Tây Sơn, Bình An, Vân Canh, Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề nghị các cơ quan, ban ngành và người dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.