Khả năng bão Penha sẽ vào biển Đông trong 48 giờ tới

Theo đó, cơn bão số 2 hoạt động vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương đang mạnh cấp 8, tâm bão nằm ở vùng biển Đông Nam Philippines, cách Biển Đông gần 1.000 km.

Dự báo trong 48 giờ tới, cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng Tây và vào Biển Đông ở cấp áp thấp nhiệt đới. Dự báo ngày 7-2, một khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ra. Sau đó khoảng 2 ngày, một đợt không khí lạnh tăng cường nữa sẽ tác động đến cơn bão.

Dự báo từ tháng 2 - tháng 7, bão, áp thấp hoạt động trên Biển Đông. Ảnh: P.V

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Nam Biển Đông, trong đó có đặc khu Trường Sa, có mưa giông, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo từ tháng 2 - tháng 7, bão, áp thấp hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm (trên Biển Đông là 3,8 cơn; đổ bộ đất liền 1,2 cơn).

Dự báo từ tháng 8 - 12, số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trên Biển Đông là 9,6 cơn; đổ bộ đất liền 3,8 cơn) và cần đề phòng những cơn bão có cường độ mạnh.

Trong đó, từ tháng 8 - 9, bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng chủ yếu đến miền Bắc, từ tháng 9 - tháng 12 ảnh hưởng chủ yếu đến miền Trung và khu vực phía Nam.