Khu vực Gia Lai nhiều mây, mưa rào rải rác

(GLO)- Ngày 6-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ. Khu vực Gia Lai nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác; khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-22 độ C; riêng khu vực phía Tây Gia Lai phổ biến từ 14-16 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3, ven biển có lúc cấp 4. Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai có mưa và mưa rào rải rác. Ảnh: P.V

Ngày và đêm 6-1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Khu vực Gia Lai nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng phía Tây tỉnh có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, ven biển có lúc cấp 4. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-21 độ C, khu vực phía Tây Gia Lai từ 13-15 độ C.

Vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Cụ thể, ngày và đêm 6-1, khu vực An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn có nhiệt độ trung bình từ 22-24 độ C.

Khu vực Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Ia Mơ, Chư Sê, Chư Pưh, Kbang, An Khê, Đak Pơ, Kông Chro, Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Phú Túc có nhiệt độ trung bình từ 19-21 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày và đêm 6-11, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.