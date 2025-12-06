Dự báo tối 8-12, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông với tốc độ 20 km/h, sức gió giật cấp 8

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 6-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 125,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 20h00 ngày 6-12-2025

Dự báo 19 giờ ngày 7-12, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15 km/h, gió cấp 6, giật cấp 8. Khoảng 19 giờ ngày 8-12, áp thấp nhiệt đới tăng tốc với 20 km/h, gây ảnh hưởng trên vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km, cường độ ít thay đổi.

Cảnh báo từ gần sáng ngày 8-12, vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m. Biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.