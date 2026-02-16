(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, tình hình nắng nóng có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 3-2026 ở một số xã, phường thuộc khu vực phía Nam tỉnh sau có khả năng mở rộng ra các khu vực khác.

Theo đó, từ tháng 3 đến 5-2026, bão/áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ít có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông (TBNN trên Biển Đông 0,9 cơn, đổ bộ vào đất liền 0 cơn).

Gia Lai: Nắng nóng có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 3-2026. Ảnh: P.V

Nắng nóng có khả năng xuất hiện vào cuối tháng 3-2026 ở một số xã, phường thuộc khu vực phía Nam tỉnh (Ayun Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Pờ Tó, Ia Pa, Ia Tul, Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Phú Túc, Ia Dreh, Ia Rsai, Ura) sau có khả năng mở rộng ra các khu vực khác.

Giông, lốc, sét, mưa đá bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và gia tăng dần, đặc biệt trong các tháng chuyển mùa (tháng 4, 5-2026).

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng con người, sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Từ tháng 3 đến 5-2026 nhiệt độ trung bình (NĐTB) khu vực tỉnh phổ biến xấp xỉ và cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ.

Từ tháng 3 đến 5-2026 tổng lượng mưa khu vực tỉnh phổ biến xấp xỉ và cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ.

Từ tháng 6 đến 8-2026, hoạt động của bão/ATNĐ trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền nước ta ở mức tương đương so với TBNN (TBNN trên Biển Đông: 5,2 cơn, đổ bộ vào đất liền: 1,9 cơn), khu vực tỉnh Gia Lai chưa có khả năng chịu ảnh hưởng của bão/ATNĐ.