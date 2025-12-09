Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, tốc độ 20 km/h

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (9-12), một vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông.

Hồi 13 giờ, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 8,0-9,0 độ vĩ Bắc; 114,0-115,0 độ kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

anh-man-hinh-2025-12-09-luc-160046.png
Bản đồ dự báo quỹ đạo vùng áp thấp phát lúc 14 giờ 10 ngày 9-12-2025

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, kết hợp với không khí lạnh nên khu vực phía Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-4 m và có mưa giông, gió giật mạnh. Biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động ở vùng biển nói trên lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ đêm nay (9-12) đến hết ngày 10-12 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-80 mm, có nơi trên 100 mm; một số nơi thuộc khu vực phía Đông Gia Lai cũ từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa rào và giông vài nơi với lượng mưa phổ biến dưới 10 mm, có nơi trên 15 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

