Bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to đến rất to

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (1-12), bão số 15 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Cụ thể, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Hầu như ít di chuyển.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 14h00 ngày 01/12/2025

Dự báo, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa biển Đông và vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 15, kết hợp với áp cao lạnh lục địa tăng cường, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây nên khoảng từ đêm 2-12 đến 4-12 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Cụ thể, lượng mưa phổ biến từ 70-120 mm, có nơi trên 150 mm. Ngoài ra, một số nơi thuộc khu vực phía Đông của tỉnh Gia Lai cũ có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 30-50, có nơi trên 70 mm; khu vực phía Tây tỉnh có mưa, có nơi mưa vừa với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 40 mm.

Từ đêm 2-12 đến 4-12, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa to, có nơi rất to. Ảnh: P.V

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.