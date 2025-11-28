Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, di chuyển 15 km/h

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (28-11), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia.

Cụ thể, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,1 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 14h00 ngày 28/11/2025

Dự báo, ngày 29 và 30-11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15 km/h, có khả năng đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, gió cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ suy yếu dần.

Vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4 m. Biển động mạnh.Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.