Xuất hiện áp thấp nhiệt đới gần biển Đông, di chuyển 15 km/h

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (28-11), một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng ven biển phía Đông Malaysia.

Cụ thể, hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,1 độ Vĩ Bắc; 104,3 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

anh-man-hinh-2025-11-28-luc-143026.png
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới phát lúc 14h00 ngày 28/11/2025

Dự báo, ngày 29 và 30-11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15 km/h, có khả năng đi vào vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, gió cấp 7, giật cấp 9.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ suy yếu dần.

Vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2,5-4 m. Biển động mạnh.Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Người dân “não ruột” vì keo gãy trắng sau bão

Gia Lai: Người dân khốn khổ vì keo gãy trắng sau bão

(GLO)- Tại một số xã khu vực Tây Gia Lai, bão số 13 khiến hàng nghìn héc ta keo bị quật đổ ngổn ngang, trắng xóa cả triền núi. Công sức nhiều năm của người trồng rừng bỗng chốc hóa thành đống cây gãy, khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa.

Chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông gió giật cấp 14, sóng cao 7-9 m

Cảnh báo thiên tai

(GLO)- Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo trong khoảng chiều 26 đến 28-11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Hai kịch bản của bão số 15

Cảnh báo thiên tai

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão có thể đổ bộ vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận cũ, gây mưa lớn diện rộng từ khoảng 28-30/11. Một kịch bản khác là bão có thể dịch lên phía bắc hoặc tan dần trên biển với xác suất thấp hơn.

App “Sạt lở Việt Nam” cung cấp thông tin cảnh báo sạt lở, lũ quét theo thời gian thực

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Trước bối cảnh sạt lở và lũ quét ngày càng diễn biến khó lường, nhóm nghiên cứu của GS.TS. Đỗ Minh Đức (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã phát triển app “Sạt lở Việt Nam” để cung cấp thông tin cảnh báo theo thời gian thực.

mua-lon-gia-lai-keo-dai

Toàn tỉnh sẽ tiếp tục có mưa rất to

Thời tiết

(GLO) - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24-48 giờ tới (đến sáng 21-11), khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 80-200 mm, vùng cục bộ trên 250 mm.

