Đêm 27, ngày 28-11, ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa biển động mạnh, sóng cao 5-7 m

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 15, từ gần sáng và ngày 28-11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7 m, biển động mạnh.

Qua theo dõi, hồi 13 giờ ngày 27-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 phát lúc 14h00 ngày 27/11/2025

Dự báo từ chiều mai (28-11) đến 30-11, bão di chuyển chậm dần từ 3-5 km, gió cấp 12 giảm dần còn cấp 10, sức giật giảm từ cấp 15 xuống cấp 13 trên vùng biển phía Tây khu vực giữa biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi (cũ) đến Phú Yên (cũ).

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc với tốc độ 3-5 km/h, sau đó có khả năng đổi hướng Tây với tốc độ 5-10 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Cảnh báo khu vực giữa biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 7-9 m; biển động dữ dội. Từ gần sáng và ngày 28-11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.