(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa cho thấy mây đối lưu tồn tại và phát triển trên một số khu vực và có khả năng tiếp tục phát triển, mở rộng.

Cụ thể, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa cho thấy mây đối lưu tồn tại và phát triển trên khu vực các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã như: Tơ Tung, Đak Rong, Krong, Đak Pơ, Ya Hội, Ya Ma, Đăk Song, An Lão, An Hòa (Thôn Long Hoà), An Vinh, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam (Khu phố An Dưỡng 1), Phù Mỹ Nam, Hội Sơn, Bình Phú, Canh Vinh, Canh Liên.

Hiện tại, mây giông đang tiếp tục phát triển và mở rộng.

Cảnh báo giông, lốc, mưa lớn cục bộ một số khu vực tại Gia Lai. Ảnh: P.V

Những giờ tới, mây đối lưu có khả năng gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: Sơn Lang, An Khê, An Bình, Cửu An, Sró, Ia Tul, Ia Dreh, Ia Rsai, An Hòa, An Toàn, Hoài Ân, Ân Tường, Kim Sơn, Vạn Đức, Ân Hảo, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Bắc, Phù Cát, Xuân An, Đề Gi, Hòa Hội, Cát Tiến, Ngô Mây, Tây Sơn, Bình Khê, Bình Hiệp, Bình An, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Quang, Vĩnh Sơn, Bình Định, Tuy Phước Bắc, Quy Nhơn, Quy Nhơn Tây và các khu vực lân cận.

Trong cơn giông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Các cơ quan, ban ngành và người dân chú ý phòng tránh và đảm bảo an toàn.

Cũng qua dự báo, ngày và đêm 2-1, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Ngày và đêm 3-1, vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8- 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m.