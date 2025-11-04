Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đảng ủy 2 phường Pleiku và Tam Quan trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 7-11

BÁ BÍNH
THÁI NGÂN
(GLO)- Sáng 4-11, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thảng-đảng viên Chi bộ 5 Hoa Lư.

dong-chi-nguyen-xuan-phuoc-tinh-uy-vien-bi-thu-dang-uy-chu-tich-hdnd-phuong-pleiku-trao-huy-hieu-80-nam-tuoi-dang-cho-dong-chi-le-thang.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku (bìa phải) trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Thảng. Ảnh: Bá Bính

Đồng chí Lê Thảng sinh năm 1923, quê ở phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng; được kết nạp vào Đảng ngày 14-10-1947. Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí đã kinh qua nhiều cương vị công tác quan trọng từ cơ sở đến cấp ngành, từng là Phó Giám đốc kinh tế Nhà máy Văn phòng phẩm Hồng Hà.

Sau năm 1975, đồng chí được điều động vào tỉnh Gia Lai-Kon Tum, giữ chức Phó Trưởng ty Công nghiệp. Khi nghỉ công tác, đồng chí tiếp tục tham gia sinh hoạt tại địa bàn khu dân cư, gương mẫu trong mọi hoạt động, được nhân dân và đảng viên địa phương tín trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Bí thư Đảng ủy phường Pleiku-khẳng định: Đây là niềm vinh dự đặc biệt không chỉ của cá nhân đồng chí Lê Thảng mà còn là niềm tự hào của toàn Đảng bộ phường Pleiku. Những tấm gương như đồng chí là minh chứng sống động cho tinh thần kiên trung, gương mẫu, là nguồn động lực, điểm tựa tinh thần để các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay noi theo.

Được biết, trong đợt 7-11 này, Đảng bộ phường Pleiku có 53 đồng chí được trao Huy hiệu Đảng ở các mốc 80, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng; riêng Huy hiệu 80 năm được tổ chức trao sớm tại nhà cho đồng chí Lê Thảng do tuổi cao, sức yếu.

hinh-3.jpg
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy phường Tam Quan trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Thái Ngân

Cùng ngày, Đảng ủy phường Tam Quan cũng long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 12 đảng viên. Trong đó có 4 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và 6 đồng chí nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Lê Minh Đức khẳng định: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự tri ân, ghi nhận của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến to lớn của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu gương sáng, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Tam Quan ngày càng trong sạch, vững mạnh.

