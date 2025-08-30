Danh mục
Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

130 đảng viên các phường Pleiku, Thống Nhất và Hội Phú nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9

BÁ BÍNH
(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), Đảng ủy các phường Pleiku, Thống Nhất và Hội Phú (tỉnh Gia Lai) đã long trọng tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 130 đảng viên thuộc các tổ chức Đảng trực thuộc.

Trong đó, Đảng bộ phường Pleiku có 53 đảng viên được trao huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 20 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 16 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

anh-4.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Hội Phú Võ Phúc Ánh trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn. Ảnh: Bá Bính

Đảng bộ phường Thống Nhất có 56 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên 55 năm tuổi Đảng, 11 đảng viên 50 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 16 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

Đảng bộ phường Hội Phú có 21 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, gồm: 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên 45 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên 40 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên 30 năm tuổi Đảng.

anh-2.jpg
Lãnh đạo phường Pleiku chụp hình lưu niệm cùng các đảng viên được nhận Huy hiệu đảng trên địa bàn. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại các buổi lễ, lãnh đạo các phường chúc mừng, ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, gia đình, chi bộ và Đảng bộ. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Các đảng viên vinh dự nhận huy hiệu Đảng đợt này đều bày tỏ niềm xúc động, tự hào và nguyện hứa tiếp tục cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

null