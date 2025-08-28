Trao Huy hiệu Đảng cho 13 đảng viên thuộc Đảng bộ UBND tỉnh

Theo Quyết định số 219-QĐ/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đợt này có 13 đảng viên thuộc Đảng bộ UBND tỉnh được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 11 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Quang cảnh trao huy hiệu. Ảnh: Công Nãng

Các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đều có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và sự phát triển chung của tỉnh. Việc trao Huy hiệu thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên.

Đây là đợt trao Huy hiệu có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, góp phần tăng thêm niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và tổ chức đảng.