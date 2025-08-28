Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Trao Huy hiệu Đảng cho 13 đảng viên thuộc Đảng bộ UBND tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHÚ HÒA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Sáng 28-8, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 13 đảng viên.

Theo Quyết định số 219-QĐ/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đợt này có 13 đảng viên thuộc Đảng bộ UBND tỉnh được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 11 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

288-trao-huy-hieu.jpg
Quang cảnh trao huy hiệu. Ảnh: Công Nãng

Các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đều có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và sự phát triển chung của tỉnh. Việc trao Huy hiệu thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên.

Đây là đợt trao Huy hiệu có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, góp phần tăng thêm niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và tổ chức đảng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tri ân gia đình chính sách và người có công tiêu biểu tại phường Quy Nhơn

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng tri ân gia đình chính sách và người có công tiêu biểu tại phường Quy Nhơn

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 27-8, đồng chí Hồ Quốc Dũng-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại phường Quy Nhơn.

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

84% cơ sở lưu trú ở Gia Lai khai báo khách qua phần mềm ASM

84% cơ sở lưu trú ở Gia Lai khai báo khách qua phần mềm ASM

Pháp luật

(GLO)-Ngày 20-8, Công an tỉnh cho biết, sau gần 1 tháng triển khai cao điểm “30 ngày, đêm” theo Kế hoạch số 817/KH-CAT-PC06 về triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, toàn tỉnh có 1.057/1.248 cơ sở khai báo khách qua phần mềm ASM, đạt tỷ lệ 84%.

Xã Bình Khê tiên phong đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI

Xã Bình Khê tiên phong đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI

Tin tức

(GLO)- UBND xã Bình Khê mạnh dạn áp dụng đánh giá hiệu quả công việc bằng chỉ số KPI. Cách làm mới này hướng tới xây dựng đội ngũ công chức đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và mức độ hài lòng của người dân.

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Tin tức

(GLO)- Nhằm ứng dụng công nghệ số vào công tác Đảng, tất cả thẻ đảng viên đều sẽ được cấp lại là thẻ nhựa gắn chip. Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu nhận hồ sơ để cấp lại thẻ cho toàn bộ đảng viên trên toàn tỉnh, đảm bảo bài bản, khoa học, đúng tiến độ.

null