Phường Diên Hồng trao Huy hiệu Đảng cho 53 đảng viên đợt 2-9

Trong 53 đảng viên của Đảng bộ phường Diên Hồng được nhận huy hiệu Đảng đợt này, có 3 Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 16 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 27 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Các đảng viên vinh dự được tặng huy hiệu Đảng đợt 2-9. Ảnh: Đỗ Hằng

Tại buổi lễ, các đảng viên bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận huy hiệu Đảng đợt 2-9. Các đảng viên hứa sẽ luôn tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nguyện cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp phát triển của địa phương, luôn gần dân, gắn bó với các phong trào, rèn luyện đạo đức và học tập, làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.