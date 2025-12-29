Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

HĐND phường Diên Hồng thông qua 9 nghị quyết quan trọng

(GLO)- Sáng 29-12, tại Hội trường 19-5, HĐND phường Diên Hồng khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Các ông: Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Lê Minh Hùng - Phó Chủ tịch HĐND phường chủ trì kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và chương trình công tác năm 2026 của Thường trực HĐND phường.

Quang cảnh kỳ họp thứ Tư HĐND phường Diên Hồng. Ảnh: Đỗ Hằng

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các tờ trình do UBND phường trình bày, thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND phường, các đại biểu đã thảo luận và thông qua 9 Nghị quyết gồm: Ban hành Quy chế làm việc của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND phường Diên Hồng; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025; dự kiến đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2026; Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026; quyết định cụ thể số lượng người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước trên địa bàn phường theo quy định của chính quyền địa phương cấp tỉnh; quyết định tạm giao cụ thể biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan của phường, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn phường năm 2026; dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách phường năm 2026; tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2025 và một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2026.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng nhấn mạnh: Để các nghị quyết của HĐND phường sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả thiết thực, HĐND phường đề nghị UBND phường khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được quyết nghị; chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện.

Chủ tịch HĐND phường Đoàn Hữu Dũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND phường tăng cường hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết; kịp thời phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

