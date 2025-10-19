Gia Lai tăng cường quản lý, phòng ngừa vi phạm chuyên môn trong hoạt động khám, chữa bệnh

(GLO)-UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu Sở Y tế và các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý nhà nước, phòng ngừa vi phạm chuyên môn trong hoạt động khám, chữa bệnh, hành nghề y dược và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai và cả nước đã xảy ra một số vụ việc vi phạm quy định chuyên môn tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ y tế, uy tín ngành và niềm tin của người dân. Gần đây nhất là vụ việc tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để xảy ra sai phạm trong quy trình chuyên môn, gây dư luận xã hội không tốt.

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất tại các cơ sở khám, chữa bệnh, hành nghề y dược; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chuyên môn, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề, quy trình kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp và quản lý tài chính.

Phòng khám Đa khoa Phượng Đạt (phường Quy Nhơn) đã bị đình chỉ do liên quan đến nhiều sai phạm.

UBND tỉnh cũng yêu cầu chấn chỉnh toàn bộ hoạt động chuyên môn tại các cơ sở y tế, bảo đảm tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm quy trình kỹ thuật và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người bệnh. Đồng thời, rà soát, đánh giá toàn diện các hoạt động liên doanh, liên kết, xã hội hóa trong ngành y tế, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý tài sản công, đấu thầu, liên kết trang thiết bị y tế và cung ứng dịch vụ.

UBND tỉnh nhấn mạnh phải kiên quyết xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công khai kết quả xử lý để răn đe, phòng ngừa chung.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, y đức và tinh thần phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế; khuyến khích người dân phản ánh hành vi tiêu cực qua đường dây nóng.

Các cơ sở y tế cần thực hiện nghiêm việc mua sắm trang thiết bị từ nguồn ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, đúng quy định và phát huy hiệu quả sử dụng.