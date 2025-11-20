Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ

(GLO)- Trong lúc mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho sức khỏe trong môi trường ẩm ướt và thiếu thốn. Đối với những gia đình đang phải "sống chung" với nước ngập trong nhà, việc bảo vệ sức khỏe càng trở nên cấp thiết.

Theo đó, nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc lâu với nước lũ, bởi nước ngập thường chứa rác thải, vi khuẩn và hóa chất có hại, dễ gây bệnh da liễu, đau mắt đỏ, tiêu chảy hay các bệnh đường hô hấp.

Nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc lâu với nước lũ để tránh các bệnh da liễu, đau mắt đỏ, tiêu chảy hay các bệnh đường hô hấp. Ảnh: Quang Tấn

Nếu buộc phải di chuyển trong nước, hãy mang ủng hoặc dép nhựa, đồng thời hạn chế để da tiếp xúc trực tiếp. Sau mỗi lần đi qua nước, rửa sạch chân tay bằng nước sạch và xà phòng, lau khô cơ thể để tránh nhiễm khuẩn.

Mọi thiết bị điện đặt thấp sát nền nhà cần được ngắt nguồn, không chạm tay vào ổ điện, dây dẫn khi nhà còn ngập nước, nhằm phòng tránh nguy cơ rò điện và tai nạn đáng tiếc.

Nước uống và nước dùng nấu ăn phải được đun sôi hoặc khử trùng, tuyệt đối không sử dụng nước ngập cho sinh hoạt hay chế biến thực phẩm. Nếu không thể nấu ăn thì nên ưu tiên các loại thực phẩm có thể sử dụng ngay mà vẫn đảm bảo năng lượng như lương khô, bánh quy, sữa đặc hoặc mì ăn sống.

Nên ưu tiên các loại thực phẩm có thể sử dụng ngay mà vẫn đảm bảo năng lượng trong mùa mưa lũ nếu không thể nấu ăn. Ảnh: Internet

Trẻ nhỏ và người già là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất trong mùa lũ, vì vậy cần giữ ấm liên tục, thay quần áo khô ngay khi bị ướt để tránh cảm lạnh, viêm đường hô hấp hoặc các bệnh khác.

Những vết thương trên da phải được sát khuẩn kỹ và băng kín, không để nước bẩn tiếp xúc. Trong nhà ngập, muỗi và côn trùng cũng dễ sinh sôi, do đó nên mắc màn khi ngủ và giữ nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, hạn chế nơi đọng nước.

Chỉ cần thực hiện những biện pháp cơ bản này, mỗi gia đình sẽ giảm thiểu đáng kể rủi ro bệnh tật, bảo vệ sức khỏe cho các thành viên và duy trì sinh hoạt an toàn trong những ngày mưa lũ.