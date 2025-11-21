Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Nhật Bản báo động số ca cúm tăng với tốc độ nhanh nhất trong 10 năm

(GLO)- Ngày 21-11, Chính phủ Nhật Bản thông báo số bệnh nhân cúm trung bình tại hàng nghìn cơ sở y tế được chỉ định trên khắp nước này đã tăng lên mức cảnh báo với tốc độ nhanh nhất trong 10 năm.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm bệnh cúm tại Kobe, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, trong tuần từ ngày 10-11 đến 16-11, tại khoảng 3.000 cơ sở y tế, 145.526 bệnh nhân đã được ghi nhận, trung bình 37,73 người/cơ sở và vượt ngưỡng cảnh báo 30. Con số này, cao hơn 1,73 lần so với tuần trước, đồng nghĩa với ngưỡng cảnh báo đã bị đạt được sớm hơn 5 tuần so với mùa trước. Tính theo địa phương, số ca mắc cúm cao nhất là tại tỉnh Miyagi, Đông Bắc Nhật Bản.

Các đợt bùng phát cúm thường xảy ra vào mùa Đông và cuối mùa Xuân ở Nhật Bản.

Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng cúm là biện pháp phổ biến nhất đang được các nước áp dụng để bảo vệ người dân.

Theo các chuyên gia, các virus và vi khuẩn gây bệnh cúm không phải mới mà đã từng xuất hiện trước đây. Điều đáng lưu ý là cúm mùa không phải bệnh cảm lạnh thông thường và có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm, song hoàn toàn có thể phòng ngừa nhờ tiêm vắc xin.

WHO cũng khuyến cáo đặc biệt những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có hệ miễn dịch yếu, người mắc các bệnh nền, bệnh mạn tính, bệnh ung thư, phụ nữ chuẩn bị mang thai hoặc đang mang thai, trẻ em dưới 5 tuổi... nên chủ động tiêm phòng cúm hàng năm.

