Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn triển khai Đơn nguyên thận nhân tạo

(GLO)- Ngày 2-12, bác sĩ CKII Trần Quốc Việt-Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn cho hay: Từ ngày 1-12, Đơn nguyên thận nhân tạo (Khoa Nội tổng hợp) chính thức đi vào hoạt động góp phần đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân suy thận trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận.

Theo đó, Đơn nguyên thận nhân tạo (Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn) được tỉnh đầu tư 5 máy chạy thận nhân tạo. Trước mắt, đơn vị sẽ tổ chức chạy 2 ca và đáp ứng nhu cầu chạy thận nhân tạo cho khoảng 20 bệnh nhân.

Trước đó, bệnh viện đã cử 2 ê kíp gồm: 2 bác sĩ, 8 điều dưỡng viên và 2 kỹ thuật viên đưa đi đào tạo về quy trình chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị đào tạo của Bộ Y tế.

Ảnh: ĐVCC

“Qua đào tạo 6 tháng tại các bệnh viện tuyến trên và 1 tháng thực hành trực tiếp với sự hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” của các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, đội ngũ y-bác sĩ của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn đã thành thục các kỹ năng, quy trình chuyên môn trong chạy thận nhân tạo và đủ năng lực triển khai tại đơn vị.

Cùng với sự đầu tư về máy móc, trang thiết bị, ngày 1-12, Đơn nguyên thận nhân tạo chính thức đi vào hoạt động, không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh mà còn góp phần giảm tải bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh”-bác sĩ Việt thông tin.