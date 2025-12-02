Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn triển khai Đơn nguyên thận nhân tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 2-12, bác sĩ CKII Trần Quốc Việt-Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn cho hay: Từ ngày 1-12, Đơn nguyên thận nhân tạo (Khoa Nội tổng hợp) chính thức đi vào hoạt động góp phần đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân suy thận trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận.

Theo đó, Đơn nguyên thận nhân tạo (Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn) được tỉnh đầu tư 5 máy chạy thận nhân tạo. Trước mắt, đơn vị sẽ tổ chức chạy 2 ca và đáp ứng nhu cầu chạy thận nhân tạo cho khoảng 20 bệnh nhân.

Trước đó, bệnh viện đã cử 2 ê kíp gồm: 2 bác sĩ, 8 điều dưỡng viên và 2 kỹ thuật viên đưa đi đào tạo về quy trình chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Thống Nhất TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị đào tạo của Bộ Y tế.

z7281702048340-f578e39ac211f1ccd71cfb2fdf91efd4.jpg
Đơn nguyên thận nhân tạo (Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn) được tỉnh quan tâm đầu tư 5 máy chạy thận nhân tạo. Trước mắt, đơn vị sẽ tổ chức chạy 2 ca và đáp ứng nhu cầu chạy thận nhân tạo cho khoảng 20 bệnh nhân. Ảnh: ĐVCC

“Qua đào tạo 6 tháng tại các bệnh viện tuyến trên và 1 tháng thực hành trực tiếp với sự hỗ trợ “cầm tay chỉ việc” của các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, đội ngũ y-bác sĩ của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn đã thành thục các kỹ năng, quy trình chuyên môn trong chạy thận nhân tạo và đủ năng lực triển khai tại đơn vị.

Cùng với sự đầu tư về máy móc, trang thiết bị, ngày 1-12, Đơn nguyên thận nhân tạo chính thức đi vào hoạt động, không chỉ đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh mà còn góp phần giảm tải bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh”-bác sĩ Việt thông tin.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia tăng người trẻ phải chạy thận nhân tạo

Gia tăng người trẻ phải chạy thận nhân tạo

(GLO)- Phòng Thận nhân tạo-Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) hiện có khoảng 200 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo định kỳ. Đáng chú ý, trong số này, gần 40% là người dưới 35 tuổi-một con số khiến các bác sĩ lo ngại về tình trạng gia tăng bệnh thận ở người trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đại học Y Dược-HAGL cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt

Bệnh viện Đại học Y Dược-HAGL cấp cứu thành công bệnh nhân sốc phản vệ do ong vò vẽ đốt

Sức khỏe

(GLO)- Sáng 28-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) cho biết: Bệnh viện vừa xử trí thành công một trường hợp sốc phản vệ nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt. Sau khi cấp cứu, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

4 loại trái cây tốt cho tim mạch

Dinh dưỡng

Ăn nhiều trái cây là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để giảm nguy cơ bệnh tim. Chúng chứa những thành phần được chứng minh giúp hạ huyết áp, giảm cholesterol có hại và cải thiện chức năng nội mạc mạch máu.

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

Đậu phụ có thật sự “lành tính”?

Dinh dưỡng

(GLO)- Đậu phụ là món ăn quen thuộc và được xem là lựa chọn lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Thế nhưng, trên thực tế, nếu ăn quá nhiều đậu phụ hoặc sử dụng không đúng cách có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Tăng đề kháng cho cơ thể từ thức ngâm chanh-gừng-đường phèn.

Tăng đề kháng cho cơ thể từ thức ngâm chanh-gừng-đường phèn

Y dược cổ truyền

(GLO)- Giao mùa khiến nhiệt độ và độ ẩm thay đổi đột ngột, làm niêm mạc đường hô hấp dễ bị kích ứng, dẫn tới ho, sổ mũi, đau rát họng. Một trong những bài thuốc dân gian đơn giản, giúp tăng đề kháng và hỗ trợ các bệnh đường hô hấp là uống nước ngâm chanh, gừng, đường phèn kết hợp.

Ngành y tế nỗ lực khám chữa bệnh và phòng dịch bệnh lây lan sau lũ lụt, kịp thời ứng phó thiên tai, bảo đảm chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Ngành y tế nỗ lực khám, chữa bệnh, phòng dịch sau lũ lụt

Sức khỏe

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai phương án phòng, chống thiên tai, ngành y tế kịp thời ứng phó với bão lũ. Dù một số bệnh viện, trạm y tế bị ngập cục bộ, toàn ngành vẫn bảo đảm an toàn về người và tài sản, đồng thời duy trì hiệu quả công tác điều trị bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ

Tin tức

(GLO)- Trong lúc mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho sức khỏe trong môi trường ẩm ướt và thiếu thốn. Đối với những gia đình đang phải "sống chung" với nước ngập trong nhà, việc bảo vệ sức khỏe càng trở nên cấp thiết.

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Khám phá "kho báu" dinh dưỡng của cà tím

Dinh dưỡng

(GLO)- Cà tím ẩn trong mình một “kho báu” dinh dưỡng nhưng lại ít người để ý. Từ chất chống oxy hóa mạnh, lượng chất xơ dồi dào đến khả năng hỗ trợ tim mạch và kiểm soát cân nặng, loại quả tím sẫm này xứng đáng được đặt đúng vị trí trong thực đơn hằng ngày.

null