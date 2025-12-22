Cảnh báo tình trạng trẻ nhỏ nhét dị vật vào mũi

(GLO)- Thời gian gần đây, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai liên tiếp cấp cứu cho nhiều trường hợp trẻ em nhét dị vật vào mũi. Mới đây nhất, ngày 20-12 vừa qua, Bệnh viện đã cấp cứu gắp dị vật thành công cho 1 bé trai 29 tháng tuổi ở xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, bệnh nhi N.H.T. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược -Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng chảy mũi, khó chịu, quấy khóc bất thường.

Qua thăm khám và nội soi tai - mũi - họng, các bác sĩ phát hiện 2 hạt bắp và 1 hạt cà phê nằm sâu trong hốc mũi của trẻ. Đây là những dị vật nhỏ, trơn, có thể gây bít tắc đường thở, viêm nhiễm, thậm chí rơi xuống đường hô hấp dưới nếu xử trí chậm trễ.

Các bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật cho bệnh nhi N.H.T. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, ê kíp chuyên khoa đã tiến hành lấy dị vật an toàn, không để xảy ra biến chứng. Sau thủ thuật, tình trạng của bệnh nhi ổn định, niêm mạc mũi không tổn thương nghiêm trọng và được theo dõi, hướng dẫn chăm sóc tại nhà.

Chỉ tính từ tháng 11-2025 đến nay, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã tiếp nhận 5 trường hợp trẻ em nhét dị vật vào mũi và nhiều trường hợp trẻ hóc dị vật gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Trẻ nhỏ, đặc biệt là những em dưới 3 tuổi, rất hiếu động và tò mò, dễ nhét các vật nhỏ như hạt, nút đồ chơi, viên bi… vào mũi, tai hoặc miệng. Nếu không được phát hiện kịp thời, dị vật có thể gây nhiễm trùng, chảy máu, tổn thương niêm mạc hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

Vì vậy, khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bất thường như đau mũi, chảy dịch mũi hôi, khó thở, quấy khóc nhiều, gia đình cần đưa trẻ đến bệnh viện để được xử trí, tránh hậu quả đáng tiếc.