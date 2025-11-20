Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai phẫu thuật cấp cứu giữ lại cẳng chân cho bé 8 tuổi

(GLO)- Chiều 19-11, ê kíp của Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai đã phẫu thuật thành công, giữ lại cẳng chân đã bị dập nát cho em L.Đ.T.A. (SN 2017, lớp 3, Trường Tiểu học Ngô Mây, phường Hội Phú).

Trước đó, em L.Đ.T.A. trên đường đi học về thì bị tai nạn giao thông, được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cẳng chân bên phải của em bị dập nát nặng, da nhợt, huyết áp tụt, choáng, bàn chân lạnh và không bắt được mạch mu chân.

Qua thăm khám và siêu âm mạch máu cho thấy bệnh nhi bị dập tắc hoàn toàn động mạch kheo, nguy cơ hoại tử chân rất cao nếu không được phẫu thuật tái thông mạch trong thời gian vàng.

z7244502994759-37618c3cd72cc72d5380d153fb3f8b4a.jpg
Sau phẫu thuật, dòng máu nuôi chân đã được tái lập. Bàn chân bệnh nhi ấm dần lên, da hồng trở lại, các ngón chân đã có thể cử động được. Ảnh: CTV

Đứng trước nguy cơ bệnh nhi có thể mất chân, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai đã khẩn trương xử trí hồi sức và tiến hành mổ cấp cứu, ghép đoạn mạch khoeo bị dập tắc khoảng 15 cm, tái thông dòng máu nuôi chân.

Ca mổ kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ đã thành công. Sau phẫu thuật, dòng máu nuôi chân đã được tái lập. Bàn chân bệnh nhi ấm dần lên, da hồng trở lại, các ngón chân đã có thể cử động được.

Hiện bệnh nhi đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Ngoại Thần kinh Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện.

