Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

(GLO)- Ngày 5-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa kích hoạt báo động đỏ toàn viện cứu sống 1 bệnh nhân sốc mất máu nặng do băng huyết sau sinh thường giờ thứ 3. Sau hơn 60 phút căng thẳng, ê kíp y, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thành công, cứu sống người bệnh.

Theo đó, trưa 3-11, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai) tiếp nhận bệnh nhân Đao (SN 2004, trú tại xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) trong tình trạng sốc mất máu nặng do băng huyết sau sinh thường giờ thứ 3. Khi nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, tiếp xúc chậm, da xanh tái nhợt, mạch nhanh, nhỏ, khó bắt, huyết áp 50/30 mmHg, nguy cơ tử vong rất cao.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân Đao sau phẫu thuật. Ảnh: ĐVCC

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Các bác sĩ ở các Khoa: Sản, Ngoại tổng quát, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức được huy động khẩn cấp để phối hợp điều trị. Sau đánh giá nhanh và thực hiện các xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán rách tử cung, băng huyết nặng sau sinh và được chuyển thẳng lên phòng mổ cấp cứu.

Tại phòng mổ, ê kíp tiến hành phẫu thuật khâu cầm máu, kiểm soát buồng tử cung, đồng thời hồi sức tích cực, truyền máu khối lượng lớn gồm hồng cầu lắng và huyết tương tươi đông lạnh. Song song với cuộc phẫu thuật, các bác sĩ phải bảo vệ các cơ quan quan trọng như tim, thận, não và đảo ngược các rối loạn thứ phát do sốc mất máu gây ra.

30 phút đầu trôi qua, kết quả xét nghiệm liên tục trả về với các chỉ số tiểu cầu, chức năng đông máu, lactate rối loạn nghiêm trọng, cho thấy tình trạng rối loạn đông máu và toan chuyển hóa nặng nề. Tuy nhiên, đội ngũ bác sĩ vẫn không bỏ cuộc, phối hợp nhịp nhàng, kiên định với mục tiêu duy nhất: giành lại sự sống cho bệnh nhân trẻ tuổi.

Sau hơn 60 phút căng thẳng, ca phẫu thuật đã thành công ngoạn mục. Đến 12 giờ sau phẫu thuật, các xét nghiệm cho thấy chức năng đông máu và tuần hoàn cải thiện rõ rệt. Hiện tại, bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại phòng hậu phẫu.