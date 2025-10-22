Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: 2 tháng ròng giành lại sự sống cho bệnh nhân nguy kịch vì tai nạn giao thông

(GLO)- Sau gần 2 tháng nỗ lực cứu chữa, ngày 22-10, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai đã giành lại sự sống cho chị L.T.N. (SN 1980, phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Trước đó, chị N. nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì tai nạn giao thông.

Theo hồ sơ bệnh án, chiều 25-8-2025, chị L.T.N. bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và được đưa đến cấp cứu tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai, trong tình trạng nguy kịch: suy hô hấp nặng, sốc mất máu, mạch không bắt được, huyết áp không đo được, lồng ngực biến dạng, mảng sườn di động, vết thương phức tạp, dập nát vùng ngực và cánh tay phải.

z7142312865075-35c51db7f9202063f1877deb72fd6b22.jpg
Ê kíp y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai thực hiện phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân L.T.N. Ảnh: ĐVCC

Đặc biệt, thời điểm nhập viện, bệnh nhân không có thân nhân đi cùng, mọi thông tin ban đầu đều rất hạn chế. Tuy nhiên, Ban Giám đốc Bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện, huy động khẩn cấp các ê-kíp chuyên khoa phối hợp triển khai các thủ thuật cấp cứu song song.

Các bác sĩ đã kịp thời đặt nội khí quản, thở máy, truyền máu, truyền dịch, làm các xét nghiệm cận lâm sàng, chụp CT toàn thân để nhanh chóng xác định tình trạng tổn thương. Chính nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, khẩn trương, bệnh nhân đã được hồi sức tích cực, kiểm soát đường thở, cầm máu và ổn định tạm thời trước khi chuyển mổ.

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân N. có nhiều thương tổn nghiêm trọng: phế quản phải đứt lìa, gãy rời nhiều xương sườn, mảng sườn di động lớn, dập nát phổi phải cùng gãy phức tạp đầu trên xương cánh tay phải.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa lên phòng mổ, bác sĩ gây mê nhanh chóng đặt carlens biệt lập phổi phải, hai ê kíp phẫu thuật ngoại lồng ngực mạch máu và ngoại chấn thương chỉnh hình nhanh chóng tạo hình phế quản gốc phải bị đứt rời nhiều mảnh, cố định lại mảng sườn di động, kết hợp xương cánh tay phải, cắt lọc tổ chức dập nát.

z7143044595247-d9e0777c0b3a341fa8603b876bef0de6.jpg
Sau gần 2 tháng được của tập thể y, bác sĩ nỗ lực cấp cứu và điều trị, ngày 22-10, chị L.T.N đã hồi phục sức khỏe và xuất viện. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, sau mổ, bệnh nhân tiếp tục đối mặt với biến chứng tắc mạch máu não do cục máu đông, tiên lượng dè dặt và tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện. Suốt hơn một tháng sau đó, bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc và phục hồi từng ngày bởi các bác sĩ khoa Hồi sức, Ngoại tổng quát, Ngoại thần kinh- chấn thương chỉnh hình.

Đến ngày 9-10, khi tình trạng ổn định hơn, bệnh nhân tiếp tục trải qua ca phẫu thuật thứ hai vá da và ghép da vùng ngực phải, giúp phục hồi hình thể và chức năng vùng tổn thương.

Sau gần 2 tháng được tập thể y, bác sĩ nỗ lực cấp cứu và điều trị, ngày 22-10, chị L.T.N đã hồi phục sức khỏe và xuất viện. Chị N. và gia đình hân hoan gửi lời tri ân đến đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai đã nỗ lực giúp chị tìm lại sự sống, trở về với gia đình.

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

Gia Lai: Người phụ nữ suýt chết vì bồn nước 1.000 lít bất ngờ đổ đè sập nơi đang ở

(GLO)- Chiều 8-9, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai cho biết: Chị N.T.B (SN 1973, trú tại thôn 3, xã Mang Yang) bị chiếc bồn nước 1.000 lít cao 4m bất ngờ đổ và đè sập nơi chị đang ở, khiến chị bị đa chấn thương nghiêm trọng đã được y-bác sĩ bệnh viện cứu chữa thoát cơn nguy kịch.

null