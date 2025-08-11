Cứu sống bệnh nhân Campuchia nhiễm khuẩn huyết và áp xe thận

Trước đó, ông Y.K. được đưa từ Campuchia sang nhập viện trong tình trạng đau tức vùng hông lưng phải, sốt cao nhiều ngày, mệt mỏi và suy kiệt. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương tiến hành thăm khám, làm các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

﻿Viên sỏi trong thận bệnh nhân sau khi được sĩ lấy ra. Ảnh: CTV

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, áp xe thận quanh thận, viêm thận-bể thận mủ kèm sỏi đài bể thận. Đây là một trong số các cấp cứu tiết niệu, bệnh diễn tiến nhanh và có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng suy đa tạng, nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước mức độ nguy hiểm của ca bệnh, Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn khẩn liên chuyên khoa để thống nhất phương án xử trí. Ê kíp phẫu thuật nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng mổ, tiến hành dẫn lưu ổ áp xe, đồng thời nhanh chóng mở bể thận lấy sỏi, loại bỏ mủ trong đài bể thận. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ gây mê hồi sức liên tục kiểm soát huyết áp, với độc lực của vi trùng bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng sốc trong quá trình phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị theo kháng sinh đồ để kiểm soát nhiễm trùng. Sau gần 2 tuần điều trị tích cực với sự theo dõi sát sao của đội ngũ y-bác sĩ, đến sáng 11-8, bệnh nhân đã hồi phục tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, ăn uống và vận động trở lại bình thường. Dự kiến, bệnh nhân sẽ xuất viện trong những ngày tới.

Nhân viên y tế chúc mừng bệnh nhân Y.K. đã có sự hồi phục nhanh chóng. Ảnh: CTV

Qua trường hợp này, bác sĩ CKII Nguyễn Đức Hùng (Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai) khuyến cáo: Khi có các dấu hiệu sốt cao, ớn lạnh, đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu mủ hoặc có tiền sử sỏi thận-tiết niệu, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và điều trị kịp thời. Việc chậm trễ có thể khiến bệnh diễn tiến nặng, gây nhiễm trùng huyết hoặc áp xe thận, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.