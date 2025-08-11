Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Cứu sống bệnh nhân Campuchia nhiễm khuẩn huyết và áp xe thận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trưa 11-8, Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai thông tin: Bệnh nhân Y.K. (58 tuổi, quốc tịch Campuchia) đã được đơn vị cứu sống ngoạn mục.

Trước đó, ông Y.K. được đưa từ Campuchia sang nhập viện trong tình trạng đau tức vùng hông lưng phải, sốt cao nhiều ngày, mệt mỏi và suy kiệt. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương tiến hành thăm khám, làm các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

z6895138258777-3e6ec4a0c59f96c38acec7ecd2d8e374.jpg
﻿Viên sỏi trong thận bệnh nhân sau khi được sĩ lấy ra. Ảnh: CTV

Kết quả cho thấy bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết, áp xe thận quanh thận, viêm thận-bể thận mủ kèm sỏi đài bể thận. Đây là một trong số các cấp cứu tiết niệu, bệnh diễn tiến nhanh và có thể dẫn đến sốc nhiễm trùng suy đa tạng, nguy cơ tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước mức độ nguy hiểm của ca bệnh, Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn khẩn liên chuyên khoa để thống nhất phương án xử trí. Ê kíp phẫu thuật nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng mổ, tiến hành dẫn lưu ổ áp xe, đồng thời nhanh chóng mở bể thận lấy sỏi, loại bỏ mủ trong đài bể thận. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ gây mê hồi sức liên tục kiểm soát huyết áp, với độc lực của vi trùng bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng sốc trong quá trình phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được điều trị theo kháng sinh đồ để kiểm soát nhiễm trùng. Sau gần 2 tuần điều trị tích cực với sự theo dõi sát sao của đội ngũ y-bác sĩ, đến sáng 11-8, bệnh nhân đã hồi phục tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, ăn uống và vận động trở lại bình thường. Dự kiến, bệnh nhân sẽ xuất viện trong những ngày tới.

z6895135761560-0efc41a130bd77c024d42c0488d791f7.jpg
Nhân viên y tế chúc mừng bệnh nhân Y.K. đã có sự hồi phục nhanh chóng. Ảnh: CTV

Qua trường hợp này, bác sĩ CKII Nguyễn Đức Hùng (Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai) khuyến cáo: Khi có các dấu hiệu sốt cao, ớn lạnh, đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu mủ hoặc có tiền sử sỏi thận-tiết niệu, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để thăm khám và điều trị kịp thời. Việc chậm trễ có thể khiến bệnh diễn tiến nặng, gây nhiễm trùng huyết hoặc áp xe thận, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

Những vật dụng độc hại hiện hữu trong gian bếp

Tin tức

(GLO)- Một số vật dụng quen thuộc trong gian bếp như chảo chống dính, hộp nhựa, thớt… nếu dùng sai cách hoặc đã xuống cấp có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thế nhưng, nhiều gia đình vẫn đang hàng ngày sử dụng mà không biết rằng chúng vô cùng độc hại.

Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư giai đoạn sớm

Gia Lai: Lần đầu tiên thực hiện thành công kỹ thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư giai đoạn sớm

Tin tức

(GLO)-Theo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Bệnh viện vừa đánh dấu bước tiến quan trọng trong điều trị ung thư khi thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần kèm nạo vét hạch cổ hai bên cho một bệnh nhân ung thư thanh quản giai đoạn sớm.

Thu hồi 2 lô thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 của Công ty Hương Hoàng

Thu hồi 2 lô thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 của Công ty Hương Hoàng

Sức khỏe

(GLO)- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Dược phẩm & TPCN Hương Hoàng do sản xuất, buôn bán lưu thông trên thị trường lô sản phẩm thực phẩm chức năng bổ sung canxi, D3 không phù hợp với thông tin về sản phẩm đã công bố.

Kiểm soát, hạn chế dịch bệnh truyền nhiễm

Kiểm soát, hạn chế dịch bệnh truyền nhiễm

Sức khỏe

(GLO)- Giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm; đảm bảo kiểm soát kịp thời, hiệu quả, bền vững, hạn chế nguy cơ bùng phát... là những mục tiêu trọng tâm mà tỉnh Gia Lai đặt ra trong phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm từ nay đến cuối năm 2025.

null