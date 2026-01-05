Xuất khẩu dược phẩm đạt 312 triệu USD, Việt Nam đứng thứ 4 Đông Nam Á (ảnh minh họa).

Tính đến tháng 12-2025, Việt Nam có 243 nhà máy sản xuất thuốc; trong đó có 36 nhà máy có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Sản xuất trong nước bao phủ 13/13 nhóm thuốc thiết yếu theo danh mục của WHO; cung ứng 11/12 loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng, sản xuất được một số nguyên liệu sinh học và một số nguyên liệu hóa dược, tá dược.

Theo đánh giá và phân loại của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) với 4 cấp độ, sản xuất dược phẩm của Việt Nam đáp ứng được mức độ 3: có công nghiệp dược nội địa sản xuất generic, xuất khẩu được một số dược phẩm, nhưng chủ yếu vẫn là công nghiệp bào chế với trên 90% nguyên liệu nhập khẩu.

Thị trường dược phẩm Việt Nam tăng trưởng ổn định từ 6% đến 8% với tổng giá trị ước tính tăng từ khoảng 2,7 tỷ USD trong năm 2015 lên khoảng 8 tỷ USD vào năm 2025; tiền thuốc bình quân đầu người năm 2025 đạt 78,3 USD-theo Cục Quản lý Dược. Năng lực sản xuất thuốc trong nước tiếp tục được nâng cao. Cụ thể, trị giá sản xuất tăng trưởng đều qua các năm ở mức tăng trưởng 12-15%/năm. Giá trị thuốc sản xuất trong nước chiếm 70% về số lượng và gần 50% về giá trị sử dụng thuốc. Tỷ trọng nhập khẩu thuốc duy trì sự tập trung từ các thị trường có công nghệ dược phẩm tiên tiến như châu Âu, Mỹ, chủ yếu là các thuốc biệt dược gốc, thuốc phát minh, sản phẩm công nghệ sinh học.

Hiện tại, Việt Nam nằm trong nhóm các thị trường dược phẩm có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cao nhất trong khu vực châu Á.