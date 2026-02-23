Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tổ chức khám bệnh từ thiện cho trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai vừa thông báo tổ chức chương trình khám bệnh từ thiện năm 2026 dành cho trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch, chỉnh âm và các dị tật vùng hàm mặt - tai mũi họng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các bác sĩ sẽ khám sàng lọc, tư vấn và chỉ định điều trị cho trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch, chỉnh âm; cấp phát thuốc miễn phí đối với các trường hợp có chỉ định.

Bệnh viện cũng lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện phẫu thuật để quản lý, theo dõi và đề xuất hỗ trợ điều trị; tư vấn cho gia đình về tình trạng bệnh, hướng điều trị, chăm sóc sau điều trị; phổ biến chính sách khám, chữa bệnh và hướng dẫn phòng ngừa bệnh. Đối với bệnh nhi ở xa, chương trình hỗ trợ một phần kinh phí đi lại.

Đối tượng tham gia là trẻ em dưới 18 tuổi bị sứt môi, hở hàm ếch, chỉnh âm, dị tật tai mũi họng thuộc diện hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Số lượng dự kiến khoảng 150 trẻ.

phau-thuat-sut-moi-ho-ham-ech-2.jpg
Đối tượng tham gia là trẻ em dưới 18 tuổi bị sứt môi, hở hàm ếch, chỉnh âm, dị tật tai mũi họng (ảnh minh họa). Ảnh: Thảo Khuy

Thời gian tổ chức chương trình từ 8 - 16 giờ ngày 7-3, tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai (số 106 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Chương trình nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm và hỗ trợ điều trị cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và hoạt động nhân đạo tại địa phương.

Phụ huynh có thể đăng ký trực tuyến qua link:

https://docs.google.com/forms/d/1QnvJn15Ypx4-P6X9KA8lcAvTp-bAAYsnBWBi7he4mls/edit

Hoặc đăng ký qua số điện thoại 078.703.7485 (gặp chị Huỳnh Nữ Thảo Nhi trong giờ hành chính).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

Tin tức

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Những thói quen nhỏ hàng ngày giúp kéo dài tuổi thọ

Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

Tin tức

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

Tin tức

(GLO)- Quả khế không chỉ góp phần tạo vị chua thanh cho món ăn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Những giá trị dinh dưỡng của loại quả này đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng cần tránh trồng vì chứa độc tố

Những loại cây cảnh quen thuộc nhưng chứa độc tố

Tin tức

(GLO)- Nhiều loại cây cảnh được trồng phổ biến trong nhà và nơi công cộng nhờ vẻ ngoài bắt mắt. Tuy nhiên, ít người biết rằng một số loài trong số đó lại chứa độc tố, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với trẻ nhỏ và vật nuôi.

Mang ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo

Mang ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo

Sức khỏe

(GLO)- Từ các chương trình phẫu thuật mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và các nhà hảo tâm, nhiều trẻ em, người nghèo đã tìm lại ánh sáng và thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Rau húng quế và loạt công dụng không ngờ

Rau húng quế và loạt công dụng không ngờ

Tin tức

(GLO)- Không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc, húng quế còn mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe. Từ hỗ trợ tiêu hóa, kháng khuẩn tự nhiên đến giúp giảm căng thẳng, loại rau dân dã này đang được giới chuyên gia đánh giá cao nếu sử dụng đúng cách.

Các đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn cam kết sửa chữa và hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công tại xã Hoài Ân trước ngày 7-2.

Trước ngày 7-2 phải hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 16-1, lãnh đạo UBND xã Hoài Ân cho biết: Thông qua đối thoại với người dân, chủ đầu tư và đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã cam kết trước ngày 7-2 sẽ hoàn thành việc thi công đường gom dân sinh và sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc.

null