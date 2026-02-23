Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai tổ chức khám bệnh từ thiện cho trẻ em

(GLO)- Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai vừa thông báo tổ chức chương trình khám bệnh từ thiện năm 2026 dành cho trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch, chỉnh âm và các dị tật vùng hàm mặt - tai mũi họng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các bác sĩ sẽ khám sàng lọc, tư vấn và chỉ định điều trị cho trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch, chỉnh âm; cấp phát thuốc miễn phí đối với các trường hợp có chỉ định.

Bệnh viện cũng lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện phẫu thuật để quản lý, theo dõi và đề xuất hỗ trợ điều trị; tư vấn cho gia đình về tình trạng bệnh, hướng điều trị, chăm sóc sau điều trị; phổ biến chính sách khám, chữa bệnh và hướng dẫn phòng ngừa bệnh. Đối với bệnh nhi ở xa, chương trình hỗ trợ một phần kinh phí đi lại.

Đối tượng tham gia là trẻ em dưới 18 tuổi bị sứt môi, hở hàm ếch, chỉnh âm, dị tật tai mũi họng thuộc diện hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Số lượng dự kiến khoảng 150 trẻ.

Đối tượng tham gia là trẻ em dưới 18 tuổi bị sứt môi, hở hàm ếch, chỉnh âm, dị tật tai mũi họng (ảnh minh họa). Ảnh: Thảo Khuy

Thời gian tổ chức chương trình từ 8 - 16 giờ ngày 7-3, tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai (số 106 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Chương trình nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe, phát hiện sớm và hỗ trợ điều trị cho trẻ em mắc dị tật bẩm sinh; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và hoạt động nhân đạo tại địa phương.