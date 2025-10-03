Tặng quà Trung Thu cho bệnh nhi, trẻ em khuyết tật

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

KHÁNH HUÂN
(GLO) - Chiều 3-10, tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với bệnh viện tổ chức chương trình Tết Trung Thu 2025 cho 250 bệnh nhi đang điều trị tại đây.

Chương trình mở màn bằng tiết mục múa lân sôi động, tạo không khí vui tươi cho các cháu.

Tiếp đó, mỗi bệnh nhi nhận một phần quà gồm: lồng đèn, bánh kẹo và tiền mặt, với tổng giá trị 102 triệu đồng.

Nhiều bệnh nhi bất ngờ và vui vẻ nhận quà Trung Thu của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh. ﻿Ảnh: K.H

Nguồn kinh phí do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh vận động Hội Nữ Doanh nhân Bình Định (82 triệu đồng) và Văn phòng công chứng Thanh Bình (20 triệu đồng) tài trợ.

Trước đó, Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo SOS 77 Bình Định đã phối hợp với các nhà tài trợ ở phía Đông Gia Lai gồm: Nhà phân phối Như Ý, Công ty TNHH SX&TM Thái Gia Nguyễn và Yến sào Sunnest tổ chức về làng Chồm (xã Canh Liên), trực tiếp trao 55 suất quà trị giá gần 20 triệu đồng cho trẻ em của làng.

Trẻ em làng Chồm phấn khởi nhận quà và xem múa lân. ﻿Ảnh: K.H

Mỗi phần quà gồm sữa, vở, bánh kẹo, lồng đèn, nước yến.

Ngoài ra, đoàn còn tặng 10 suất quà thiết yếu cho các cụ già neo đơn.

Đặc biệt, Đoàn Lân Sư Rồng Thiên Vương (TP. Quy Nhơn) cũng tháp tùng, biểu diễn nhiều màn múa sôi động, góp phần tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp cho trẻ em vùng xa.

Dịp Tết Trung Thu năm nay, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn Bắc đã thăm hỏi, động viên và tặng quà Trung Thu cho 15 trẻ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc thăm hỏi, động viên, chúc trẻ khuyết tật đón trung thu vui vẻ. ﻿Ảnh: HNB

Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng gồm bánh kẹo và tiền mặt.

null