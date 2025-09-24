Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: 1.500 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận quà Trung thu

THẢO KHUY
(GLO)- Ngày 23-9, Sở Y tế Gia Lai cho biết đang triển khai kế hoạch tặng quà nhằm mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt một mùa Trung thu ấm áp.

Theo kế hoạch, 30 xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa và giáp biên giới sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng/xã từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh để trao 50 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào dịp Trung thu. Mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng, gồm 200 nghìn đồng tiền mặt và quà tặng.

Như vậy, toàn tỉnh sẽ có 1.500 trẻ mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, thuộc hộ nghèo hoặc gia đình khó khăn được nhận quà trong dịp này.

trao-qua-trung-thu-cho-tre-em-ngheo.jpg
Sở Y tế phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại xã Sró. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, nhân dịp khai giảng năm học mới, Sở Y tế phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao 150 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại 3 xã: Sró, Ia Chía và Canh Liên.

null