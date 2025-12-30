Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ðồng bộ giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
AN PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng địa phương. 

Nhờ đó, tỷ lệ người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục tăng, góp phần mở rộng diện bao phủ và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Giao chỉ tiêu gắn với mở rộng diện bao phủ

Ngay từ đầu năm 2025, việc triển khai các nghị quyết của Chính phủ về phát triển người tham gia BHXH được tỉnh Gia Lai xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với các chỉ tiêu phát triển KT-XH tại từng địa phương.

bao-hiem-xa-hoi-1.jpg
Truyền thông nhóm nhỏ để phát triển người tham gia BHXH. Ảnh: ĐVCC

BHXH tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 1-7-2025 giao chỉ tiêu chủ yếu năm 2025 cho 58 xã, phường (thuộc địa bàn tỉnh Bình Định cũ) và Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 25-7-2025 giao chỉ tiêu cho 77 xã, phường (thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai cũ).

Trong đó, các chỉ tiêu về tỷ lệ dân số tham gia BHYT và số người tham gia BHXH tự nguyện được giao cụ thể đến từng xã, phường để tổ chức thực hiện.

Tại Công văn số 352/UBND-KTTH ngày 11-7-2025, sau thời điểm hợp nhất tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục xác định mục tiêu phát triển người tham gia BHXH năm 2025 đạt tỷ lệ 22,76% lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,6% dân số toàn tỉnh.

Cùng với việc giao chỉ tiêu, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn.

Đáng chú ý là Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 21-9-2025, trong đó phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp xã, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3-8-2018 và Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 15-9-2022 của Chính phủ.

BHXH tỉnh cũng đẩy mạnh phối hợp liên ngành thông qua việc ký kết các kế hoạch, quy chế phối hợp với CA tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, cơ quan Thuế; đồng thời ký hợp đồng phát triển người tham gia BHXH, BHYT với các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng như: Bưu điện, Bảo hiểm PVI và một số DN dịch vụ. Cùng với đó, BHXH tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến ngày 14-12, toàn tỉnh có 289.341 người tham gia BHXH, đạt 91,94% kế hoạch; 216.069 người tham gia BHTN, đạt 98,03% kế hoạch; 2.851.189 người tham gia BHYT, đạt 97,05% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,97% dân số.

Ước tính đến ngày 31-12-2025, toàn tỉnh có 321.570 người tham gia BHXH, tăng 40.799 người (tăng 14,53%) so với cuối năm 2024, đạt 100,05% kế hoạch UBND tỉnh giao.

Khó khăn đặt ra và định hướng phát triển

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thách thức; một số doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHTN kéo dài do khó khăn về tài chính.

Cơn bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều doanh nghiệp, ảnh hưởng đến khả năng trích nộp BHXH, BHTN.

bao-hiem-xa-hoi-3.jpg
Người dân được hỗ trợ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Ảnh: An Phương

Ở khu vực nông nghiệp, thu nhập của người dân chưa ổn định; nhận thức về chính sách BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, còn hạn chế. Công tác tuyên truyền, vận động chưa thường xuyên, sâu rộng; hiệu quả hoạt động của một số tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng chưa cao. Vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã còn thiếu quyết liệt.

Năm 2026, tỉnh dự kiến đặt mục tiêu tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 25,38%, tỷ lệ lao động tham gia BHTN đạt 24,39% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh phối hợp liên ngành; phát triển bền vững số người tham gia BHXH, nhất là khu vực ngoài quốc doanh và BHXH tự nguyện; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; tăng cường thanh - kiểm tra, cải cách hành chính và chuyển đổi số, qua đó nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách BHXH, BHTN trên địa bàn.

Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Mạnh Chữ nhấn mạnh: Nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, BHYT tiếp tục được xác định là trọng tâm xuyên suốt, cần khai thác tối đa dư địa phát triển, mở rộng bao phủ đến từng nhóm người tham gia, từng địa bàn, bảo đảm tính thực chất và bền vững.

“Mỗi người dân tham gia vào hệ thống BHXH, BHYT là thêm một trường hợp được bảo đảm nhiều quyền lợi thiết thực, lâu dài về an sinh xã hội. Việc phát triển người tham gia không nhằm chạy theo chỉ tiêu mà hướng tới mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội lâu dài cho người dân” - Giám đốc BHXH tỉnh khẳng định.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

(GLO)- Nghị quyết số 35/2025/NQ-HÐND của HÐND tỉnh Gia Lai đã thống nhất mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm đối tượng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chính sách mới góp phần xóa “độ vênh” giữa các địa bàn, bảo đảm công bằng, thuận lợi trong triển khai và thụ hưởng an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

Đời sống

(GLO)- Chiều 25-12, Hội Cựu chiến binh xã Ia Krêl phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, hệ thống ngoại ngữ Lalisa (phường Pleiku) và các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình anh Rơ Châm Hăng tại làng Yít Tú.

Tây Gia Lai thần tốc xây nhà cho người dân vùng lũ.

Tây Gia Lai thần tốc xây nhà cho người dân vùng lũ

Đời sống

(GLO)- Với tinh thần “khẩn trương nhất - nhân văn nhất”, các địa phương ở khu vực Tây Gia Lai đã đồng loạt triển khai “Chiến dịch Quang Trung", thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân, quyết tâm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống trước Tết Nguyên đán 2026.

Khởi động dự án phát triển cây sa nhân tím dưới tán rừng tại xã Bình Phú, Gia Lai.

Khởi động Dự án phát triển cây dược liệu sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và sinh kế cộng đồng

Xã hội

(GLO)- Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại xã Bình Phú (Gia Lai) nhằm nâng cao nhận thức về khai thác, bảo tồn bền vững cây sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế cho người dân.

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Đời sống

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai ông Rơ Châm Múa (làng Hvăc, xã Al Bá) và Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly, xã Ia Tôr) còn tích cực đóng góp xây dựng quê hương thời bình, tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Đời sống

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Giữ nghề truyền thống trên quê hương thứ hai

Đời sống

(GLO)- Rời quê nhà ở miền Bắc vào Gia Lai lập nghiệp, nhiều hộ dân vẫn bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Các sản phẩm của họ mang đậm hồn quê, dần tạo dựng thương hiệu, góp thêm sắc màu ẩm thực trên quê hương thứ hai.

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

Chi thanh toán khám-chữa bệnh BHYT tăng 16% trong 11 tháng

Đời sống

(GLO)- Theo thống kê của BHXH Việt Nam, tính hết tháng 11, cả nước ghi nhận trên 177,8 triệu lượt khám-chữa bệnh BHYT, tăng gần 10,3 triệu lượt (hơn 6%) so với cùng kỳ năm 2024. Số chi thanh toán từ đó cũng tăng 16%, tỷ lệ sử dụng dự toán quỹ khám-chữa bệnh BHYT của cả nước là 100,1%.

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Ðảm bảo thực thi hiệu quả công tác dân tộc trong bối cảnh mới

Đời sống

(GLO)- Gia Lai có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 23% với 47 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi dân tộc sở hữu đời sống văn hóa riêng phong phú. Ðiều này đặt ra yêu cầu phải tổ chức thực hiện tốt chính sách dân tộc, vừa bảo đảm an sinh vừa củng cố khối đại đoàn kết.

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

Đời sống

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

null